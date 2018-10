RISIKABELT STUNT: Aksel Hennie smuglet med seg et spionkamera inn der Joshua French satt fengslet i Kongo. Det var nære på å gå galt. Foto: Fredrik Solstad

Regissør Marius Holst om Aksel Hennies kamerastunt: – Ante lite om dette da det pågikk

Aksel Hennie satte seg selv og andre i fare da han smuglet inn et spionkamera i fengselet der Joshua French satt. Han ble nesten tatt. – Det kunne ført med seg alvorlige problemer, mener regissøren.

Tirsdag var det premiere på årets kanskje aller største filmnyhet «Mordene i Kongo». Onsdag møtte VG både skuespillere, regissør og produsenter i forbindelse med pressevisningen av filmen, og der avslørte avslørte Aksel Hennie , som i filmen spiller Joshua French (36), at han i samtalene med den da drapsdømte nordmannen smuglet inn et spionkamera i fengselet i Kongo.

– Den tiden og den muligheten jeg hadde til å snakke med Joshua var begrenset. Han satt jo i fengsel. Jeg var nødt til å vite hvem han var, og da var det viktig for meg å dra hjem med et materiale jeg kunne se på med et nøytralt blikk. Som ikke ble helt farget av den situasjonen jeg satt i. I grundighetens navn skapte jeg meg et materiale jeg kunne gå hjem med, og som jeg kunne analysere der, forteller Hennie til VG.

Ble nesten tatt

Det var i 2015 at den 42 år gamle skuespilleren besøkte French, og etter hvert begynte å jobbe med «Mordene i Kongo». Til VG legger han ikke skjul på at han satte seg selv og andre i fare ved å smugle inn spionkameraet. Det sa han også under en felles pressekonferanse i forkant av enkeltintervjuene.

– For meg, når jeg jobber, er arbeidet mitt det viktigste. Jeg tar slike valg ut fra hva jeg opplever at den filmen eller det prosjektet trenger. Men det er klart, det er en risikovurdering man tar fortløpende i en sånn setting.

Hennies spionkamera var innebygd i en klokke, som han selv hadde gått til anskaffelse av.

– Var du ikke redd for at noen i fengselet skulle oppdage det?

– Jo. Jeg har også på film at kapteinen, han som drifter fengselet, har kameraet i hendene og slår det av og på. Uten å forstå hva det er, forteller han.

– Hvor høy puls hadde du da?

– Jeg hadde en sinnssykt høy puls. Og jeg er veldig glad for at jeg var skuespiller akkurat da. Men etter en halvtime, med mye frem og tilbake om hvorfor jeg skulle ha med meg den gjenstanden inn, fikk jeg det til. Og da satt jeg etter hvert igjen med et uvurderlig materiale som jeg kunne bruke.

– Ikke alt jeg har vært klar over

Regissør Marius Holst ante lite om at en av hovedrolleinnehaverne brukte slike knep i jakten på den perfekte research den på det tidspunktet dødsdømte fangen.

– Nei, jeg ante lite om dette da det pågikk. Det er absolutt ikke alt jeg har vært klar over underveis, jeg har fått vite om ting etterkant. Jeg føler jo et ansvar overfor skuespillerne, og må sette noen begrensninger og si at det ikke er nødvendig å gå så langt. Vi kan gå tett på sannheten, men av og til må man være skuespiller og tolke en rolle. For det er film vi lager, sier Holst, som ikke legger skjul på at det kunne fått store konsekvenser om Hennie hadde blitt avslørt.

– Det kunne ført med seg alvorlige problemer tror jeg. I forhold til spionasje og slikt. Det er ikke noe jeg ville anbefalt om jeg hadde visst om det, for å si det sånn.

Men:

– Aksel er jo grenseløs i måten å gå inn i arbeidet sitt på. Man kan bli «mørkredd» av og til, så jeg prøver av og til å stagge det litt, faktisk. Han setter seg fort ting fore, mener han.

Joshua French: – En utrolig og farlig tid

VG har vært i kontakt med Joshua French, som svarer følgende på spørsmål om han visste om spionkameraet i klokka til skuespilleren som besøkte ham:

– Det var en utrolig og farlig tid. Med Aksel og crewet. Men de gjør sine ting, og har sikkert en plan på det. Jeg tenker at de visste hva de gjorde, og på meg har de alltid virket som veldig stødige folk. De beste i bransjen. Jeg har jo også sagt tidligere at jeg stoler på dem, skriver han i en sms til VG.

Hennie legger til VG ikke skjul på at han ennå ikke hadde bestemt seg for om han skulle ta rollen eller ei da han var på besøk i fengselet i Kongo.

– Det var møtet med Joshua som gjorde at jeg bestemte meg for å ta rollen, bekrefter han.

– Så hvis du hadde fått et negativt inntrykk av ham, da ville du sagt nei?

– Ja, det tror jeg, forteller Aksel Hennie, som også har hatt kontakt med French etter at han kom hjem til Norge.

– Ja, jeg har hatt litt kontakt med ham. Det er en pågående historie. Den har jo ikke vært ferdig, men nå er jobben gjort, så nå har jeg ikke mer å spørre ham om, sier 42-åringen til VG.