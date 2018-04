VIKTIG SKRITT: Tasmin Lucia-Khan i WR Entertainment har fornyet filmrettighetene til Morgan Kane-skikkelsen og kan endelig - etter fjorårets skandaler - gå i gang med den første filmen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Morgan Kane-rettighetene fornyet

Publisert: 05.04.18

Tasmin Lucia-Khan i WR Entertainment mener det er på tide å gå videre etter fjorårets skandaleoverskrifter rundt Morgan Kane-filmen.

Nå har WR Entertainment og boet etter Morgan Kane-forfatter Kjell Hallbing fornyet kontrakten rundt filmatiseringen av den norske westernhelten. Det skriver WR Entertainment i en melding til Oslo Børs.

«WR Entertainment har fornyet Morgan Kane-rettighetene for ytterligere fire år, hvilket betyr at pre-produksjon både for den første og andre filmen kan starte innen denne tidsperioden, og deretter gå videre til produksjon og filming», heter det i pressemeldingen.

Avtalen er inngått mellom boet til den avdøde Morgan Kane-forfatteren Kjell Hallbing, representert ved hans sønn, Ørnulv Hallbing, og WR Entertainment.

En film om Morgan Kane har vært på trappene i over ti år, igangsatt av nordmannen Gunnar Ryan Wiik. Han er nå helt ute av WR Entertainment etter en lang og opprivende runde rettssaker med selskapet og dets nye administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan.

Det hele startet da Wiik saksøkte Lucia-Khan for blant annet seksuelt å ha presset gründeren ut av selskapet i mars i fjor. I hele 2017 haglet det med søksmål og anklager mellom partene, blant annet ble Wiik saksøkt for grov svindel av WR Entertainment, noe som endte med at sistnevnte vant saken etter flere rettsrunder og Wiik måtte returnere alle aksjer i selskapet etter et forlik i februar i år.

Tasmin Lucia-Khan skriver i en epost til VG at «hun er opprømt over hva som vil skje fremover».

– WR Entertainment er fullt ut dedikert til oppgaven å bringe Morgan Kane ut til publikum over hele verden. En karakter som han fortjener å skinne som en diamant, skriver Lucia-Khan.

Fornyelsen av avtalen inkluderer alle rettigheter rundt film, fjernsyn, merchandise og videospill som er assosiert med Morgan Kane-skikkelsen. Den inkluderer også bøkene om El Diablo og Diablito som Hallbing skrev etter sine 83 bøker om Morgan Kane.

Ved siden av en investorgruppe med blant andre Norwegian-sjef Bjørn Kjos og storinvestor Arne Blystad, har WR Entertainment hovedsakelig norske småaksjonærer som gjennom de siste ti årene har spyttet inn rundt 30 millioner kroner i selskapet. En av de største småaksjonærene, Johnny Martinsen, sier til VG at han er utrolig glad for at selskapet endelig kan se fremover.

– Ett års kamp er over, men selskapet vant og (Ryan) Wiik ga tilbake aksjene han hadde tatt. Jeg er stolt av å være aksjonær i et selskap som har ridd av denne stormen. Nå kan WR Entertainment endelig fokusere på å forvalte rettighetene, sier Martinsen til VG.

I pressemeldingen fra WR Entertainment står det også at selskapet med denne fornyelsen forsterker det fine forholdet til Morgan Kane-boet, og at de er hundre prosent klar for å jobbe hardt for å bringe denne ikoniske karakteren og hans historier til filmlerretet.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra Ørnulv Hallbing.

