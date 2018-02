KJÆRLIGHETEN BLOMSTRER: Donald Saunders og Liv Ullmann sammen i New York.

Liv Ullmann fant igjen kjærligheten i en flykabin

Publisert: 07.02.18 07:08

FILM 2018-02-07T06:08:32Z

Liv Ullmann og ektemannen Donald hadde vært borte fra hverandre i et halvt år. Så gjorde han noe uventet.

Det er i TV-serien «Datoen» at den norske filmdivaen snakker om livet og karrieren. Om skuespillergjennombruddet etter at hun først hadde blitt avvist til teaterhøyskolen, om livet med Ingmar Bergman, og om den store lykken som inntraff da hun ble mor til Linn Ullmann i 1966.

Hun forteller også om da hun i 1985 traff forretningsmannen Donald Saunders, en kanskje overraskende match.

– Han var familiemann, og var alt dette jeg ikke var vant til. Han var aldri deprimert, våknet om morgenen og var glad, forteller Ullmann i programmet som vises på NRK1 tirsdag.

– Det var dette som var ment for meg nå i livet. Han og jeg skal være sammen, forteller Ullmann om året hun traff Saunders.

De to traff hverandre gjennom UNICEF, som Ullmann var ambassadør for. I 1985 giftet de seg i Roma, et stort bryllup som fikk oppmerksomhet også utenfor landets grenser. VG kunne fortelle om «bryllupsfest i tre dager til ende» med 130 gjester etter at paret ble viet i den amerikanske kirken.

Noen måneder senere kunne VG over to sider fortelle om Saunders første norske jul. Smilende er han og Liv Ullmann avbildet under juletreet mens de feirer jul hos sin nye norske familie i Trondheim.

– Vi hadde noen fine år etter at vi giftet oss, forteller Ullmann i programmet.

Men så meldte tvilen seg hos skuespilleren, som snakker åpent om dette i programmet.

– Så undret jeg: Er dette riktig for meg? Han er jo forretningsmann, og har ikke levd livet en kunstner som jeg har levd. Snakker vi to ulike språk?

Kort tid etter gikk de to fra hverandre, og var borte fra hverandre i nesten et halvt år. Men så skjedde det altså noen som gjorde at Liv Ullmann tenkte seg om en gang til.

– Jeg satt på flyet til Sveits. Og i det flyet skulle ta av kommer Donald inn i flykabinen og sier: Ingen annen mann skal sitte ved din side!

– Det var jo det romantiske språket jeg savnet! Oi, han har det også! Da tenkte jeg at jeg ville fortsette vårt ekteskap, og det var det han ville.

Donald Saunders har holdt en ganske lav medieprofil, men i «Datoen» er han med. Liv Ullmann spør han om han husker episoden fra flykabinen.

– Selvsagt! Dette var begynnelsen på vårt nye liv sammen. Jeg visste vi kunne være sammen for alltid. Det var det som var ment, sier Donald Saunders, før Ullmann legger til:

– Det er kjærlighet. Takk!

VG har vært i kontakt med Liv Ullmann, men hun ønsket ikke å kommentere saken ytterligere. I 2013 snakket VG med den da 80 årige Saunders i anledning Ullmanns 75-årsdag. De var på hotell i Dublin, der Ullmann var i gang med innspilling av filmen «Frøken Julie», med superstjernene Colin Farrell og Jessica Chastain.

– Jeg er så stolt av det hun gjør, sa han den gang.

– Vi har det så fint, vi deler våre liv og det er så lett. Vi reiser mye og liker de samme stedene. Det betyr mye. Liv er en stor støtte for meg, fortalte Saunders som snart fyller 85 år.

Liv Ullmann har slett ikke pensjonert seg. På Nationaltheatret går «Fortrolige samtaler» i hennes regi. Det samme stykket satte hun opp i Washington D.C i fjor, på norsk.