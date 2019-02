NY BABY-LYKKE: Jenny Skavlan og ektemannen Thomas Gullestad blir foreldre for andre gang om få måneder. Foto: Hallgeir Vågenes

Jenny Skavlan viste gravidmagen på «Amundsen»-premiere

32-åringen venter sitt andre barn til våren.

Publisert: 13.02.19 20:59 Oppdatert: 13.02.19 21:16







Colosseum kino på Majorstua i Oslo bød på kjendistung festpremiere på den nye filmen om vår polarhelt Roald Amundsen onsdag kveld. Men selv om Jenny Skavlan og mannen, Thomas «Finger’n» Gullestad (38), ikke står på rollelisten til «Amundsen», var det de to som måtte bruke lengst tid foran pressekorpset.

Se traileren til «Amundsen» her!

les også Filmanmeldelse «Amundsen»: Heltefilmene er trette

Kanskje ikke så rart når paret venter sitt andre barn denne våren. Begge var humørfylte og hemmelighetsfulle da VG pent spurte om termin.

– Det er ikke helt bestemt ennå. Til våren, repliserte Gullestad, som for tiden gjør stor suksess i Harald Zwarts «Oljefondet» på Dplay.

les også Smeltevann rant som en elv gjennom settet på «Amundsen»-filmen: – Det føltes ironisk

– Blir det gutt eller jente da?

– Eh, det er ikke helt bestemt ennå ...

Fra før har paret datteren Åsa som blir tre år i april.

Thomas Gullestad kunne derimot bekrefte at han i det små har startet en podkast med Klovner i kamp-kompis Esben «Dansken» Selvig.

– Det er helt i startfasen. Vi får se hva det blir til, men en del gamle røverhistorier kommer nok til å dukke opp, sier han.

arrow-left

























arrow-right expand-left Festpremiere Roald AMUNDSEN-filmen. Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen(til venstre) og Christian Rubeck som spiller broren til Amundsen i filmen. FOTO: Hallgeir Vågenes, VG.

Jenny Skavlan på sin side har også flere prosjekter gående.

– Jeg holder på å lage et program for NRK som handler om hvordan klær påvirker folk, og så skal jeg være dommer i symesterskapet. Det gleder jeg meg til, sier Skavlan, som gir uttrykk for at hun ikke er helt i mål med timingen i forhold til fødsel og innspilling av «Børning 3».

– Men jeg elsker «Børning»!

les også Klar med Roald Amundsen-film: – Ingen ren heltehistorie

«Amundsen» har en rekke navn fra øverste norske skuespillerhylle på rollelisten. Aller øverst står Pål Sverre Hagen som Roald Amundsen og Christian Rubeck som broren Leon.

Til stede under den kjendistunge festpremieren onsdag kveld var også Trond Espen Seim , som spiller en annen polarhelt i filmen, nemlig Fridtjof Nansen.

les også Pål Sverre Hagen blir Roald Amundsen på film

Tittellåten til filmen er skrevet av Sivert Høyem. Han hadde tatt med seg kona Helena Brodtkorb og resten av Madrugada – Jon Lauvland Pettersen og Frode Jacobsen – til premieren.