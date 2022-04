hOLLYWOOD-STJERNE: Jennifer Aniston, her i Beverly Hills i 2019.

Jennifer Aniston har slitt med søvn i over 20 år

Filmstjernen (53) gruer seg ofte til å legge seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

– Det å gå til sengs føles nesten som å gå planken, sier Aniston til People.

Skuespilleren tror at søvnproblemene startet da hun var i 30-årene, kanskje enda tidligere. Det handler om søvnløshet, søvngjengeri og soveangst.

Hun forklarer at hun ofte gruer seg til sengetid, fordi hun er redd for at det skal bli «enda en natt hvor hun ligger og teller merker i veggene».

– Man merker ikke effekten av søvnmangel når man er yngre, for da er man så uovervinnelig. I starten tenkte jeg bare at dette er noe jeg må akseptere, men så innser man plutselig konsekvensene og hvordan det påvirker dagen din, jobben, tankekapasiteten og fysikken for øvrig, sier 53-åringen.

Info Søvnløshet: I medisinsk sammenheng sier man at en søvnforstyrrelse som har vært en plage i minst én måned, er en sykdom. Med søvnforstyrrelse mener man enten: Vanskeligheter med å falle i søvn Problemer med å opprettholde søvn, eller Opplevelse av ikke å være uthvilt etter søvn Kilde: NHI Vis mer

Aniston har klart å venne seg av med å ligge og stirre på klokken mens hun forsøker å falle i søvn. Da ble hun nemlig overfokusert på hvor mye tid som passerte, og hvor mange timer med søvn hun ble snytt for.

– Og jo mer jeg engster meg for det, jo vanskeligere er det å sovne, sier hun i bladintervjuet.

Tidligere gikk hun mye i søvne, noe som ofte førte til at alarmene i huset gikk av. Nå tror hun at hun ikke går like mye i søvne mer. Stjernen tror underbevisstheten sier at hun ikke skal aktivere flere alarmer.

Etter mange år uten å søke legehjelp, innså Aniston at hun trengte profesjonell hjelp.

– Det ble et skikkelig reelt problem.

Hun har nå lært seg noen rutiner, som ro og hvile før natten, yoga og mobilfri. Faste tidspunkt for leggetid er også å anbefale, mener hun.

– Men det er vanskelig for oss skuespillere. Når vi er på innspilling, flyter tidsskjemaet helt ut.

Skuespilleren har også fått rådet om å la sine tre hunder sove et annet sted enn i hennes seng. Men det er en vane hun ikke har tenkt å gi opp.

– Det er altfor koselig. Og det er verdt det, sier Aniston.