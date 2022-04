Johnny Depp snakker ut om bæsj i sengen

Det pågående rettsoppgjøret mellom Depp og ekskona Amber Heard gjør solid krav på betegnelsen «skittentøyvask».

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag var hollywoodstjernen Depp (58) i vitneboksen igjen, i Fairfax County Circuit Courthouse i Virginia, etter å ha startet sin forklaring tirsdag.

Han har saksøkt sin ekskone, skuespiller Amber Heard (35), for 442 millioner kroner. Søksmålet er sentrert rundt en kronikk Heard skrev om seksuell vold i Washington Post i desember 2018.

Depp mener at Heard lyver om at han har mishandlet henne – og at karrieren hans er skadeskutt i kjølvannet av hennes utsagn.

Bæsj under dynen

I retten adresserte Depp en episode som har gått sine runder på nettet: Om da det ble funnet det som skal ha vært en god porsjon bæsj under dynen på hans side av sengen Depp og Heard delte frem til da.

Dette var i april 2016. Heard holdt et bursdagsselskap i anledning sin 30-årsdag, og Depp skal både ha ankommet sent og dratt kort tid etter, hvilket Heard ikke skal ha satt pris på.

Dagen etter dro Heard ifølge Depp til Coachella-festivalen. Siden forholdet var i full oppløsning tenkte Depp at han skulle dra hjem og plukke opp noen eiendeler mens Heard var ute av huset, forteller han.

SLÅSS I RETTEN: Johnny Depp og Amber Heard.

En telefonsamtale med en hushjelp skal imidlertid ha fått Depp til å ombestemme seg.

I retten begynner Depp først å fortelle om hvordan hushjelpen sendte ham et bilde av noe hushjelpen mente var et godt argument for ikke å dra hjemom med det første.

Heards forsvarer forsøker å protestere mot at Depp omtaler bildet, men dommeren tillater det.

– Det var et bilde av sengen vår, og på min side av den var det menneskelig avføring. Så jeg skjønte hvorfor det ikke var en god idé å dra dit.

Depps advokat spør hvordan han reagerte.

– Jeg lo, sier han.

– Det var så hinsides, så underlig, så grotesk at jeg kunne ikke gjøre annet enn å le. Så jeg dro ikke dit.

Heard skal ifølge Depp ha skyldt på at det var en av parets to Yorkshire-terriere som bæsjet i sengen.

Han mener at de aldri kunne produsert den mengden avføring som ble funnet.

– Hun prøvde å skylde på hundene. De veier rundt to kilo hver. Bildet jeg så ... Jeg bodde med de hundene i mange år, og plukket opp etter dem selv. Det der kom ikke fra noen hund.

Mors død medvirket

Etter utsagnene om avføring går Depps advokat rett videre til å spørre om hvordan det stod til med hans mors helse på denne tiden. Hun lå da på dødsleiet, og døde 20 mai.

Depp forteller at hans mors bortgang gjorde ham bestemt på å avslutte forholdet med Heard, og at han tok initiativ til det dagen etter.

I retten onsdag ble det også avspilt et lydopptak hvor paret diskuterte en fersk krangel. Der innrømmer Heard flere ganger å ha angrepet Depp fysisk, men sier samtidig at hun bare klasket, ikke slo.

– Det vi akkurat hørte på lydopptaket nå var i veldig stor grad tonen, aggresjonen og innstillingen til krangling hos Heard, sier Depp.

– En lyd jeg etter hvert ble vant til.

Depp forteller også ta hans to barn, nå 19 og 22 år gamle, overhodet ikke hadde kontakt med Heard mot slutten av ekteskapet.

– Mine barn er langt mer intelligente enn jeg er. De ville ikke være rundt henne. De mislikte måten hun behandlet meg på.

Amber Heards vitnemål er forventet senere i rettssaken. Onsdagens runde i retten endte med at hennes advokat bare så vidt kom i gang med krysseksaminering av Depp.

9. april skrev Heard på Instagram at hun kom til å gå offline under rettssaken. Hun understreket der at hun fortsatt er glad i Depp, og at det smerter henne å måtte offentliggjøre detaljer fra forholdet deres.

Heard påpeker også der at hun aldri nevnte Depp ved navn i sin kronikk, og at hun håper de begge kan legge dette bak seg når saken er avgjort.