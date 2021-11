EN HELT VANLIG HELT: Mirabel i Disney-filmen «Encanto».

Filmanmeldelse «Encanto»: Nye tider, nye helter

Jakten på den tapte magien.

Av Morten Ståle Nilsen

«Encanto»

USA. 6 år. Regi: Jared Bush og Byron Howard

NORSKE STEMMER: Ulrikke Brandstorp, Unn Vibeke Hol, Nahom Feshatzion, Anna-Lisa Kumoji, Marion Ravn, Emilie Christensen, Markus Rosså

Disneys 60. «helaftens» animerte film (ifølge dem selv). Og konsernet vet hvilken vei vinden blåser. Tiden da prinsesser var ute av stand til å redde seg selv, men måtte vente på en ridder på hvit hest, er over. Tiden da alle prinsesser og helter skulle være ariske og blonde, er også forbi.

De fleste av oss vil mene at dette er et fremskritt, uavhengig av hvor «kyniske» de kommersielle motivene måtte være. Ønsket om å være med å representere ulike etnisiteter og nasjonaliteter på film, innebærer også nye muligheter. Nye miljøer, nye historier. Det er en stor verden der ute.

PARTY-TILBEHØR: Mirabel i «Encanto».

I «Encanto» er vi i Colombia, der vi møter familien Madrigal. En folksom klan, som har overlevd politisk forfølgelse, og som lever i et magisk hus i fjellene. Hvor denne magien kommer fra, er uklart. Men nå der det ut som den er i ferd med å svinne hen.

Magien har medført at hvert familiemedlem har fått utdelt hvert sitt supertalent. Én er supersterk. Én kan kommunisere med dyr. Én kan påvirke været. Og så videre. De eneste som har falt utenfor denne attraktive ordningen, er Mirabel. Noe gikk tilsynelatende galt da hun skulle få utdelt sin magisk-realistiske superkraft.

Mirabel er en helt vanlig jente, med runde briller under kraftige øyenbryn. Hun tar mangelen med godt mot, men føler seg naturlig nok litt utenfor. Skal hun noen gang få sin dag i solen?

FORTIDENS SPØKELSE: Mirabel og Bruno i «Encanto».

Klart det. Når de kreftene begynner å svikte de andre, og det magiske huset bokstavelig talt begynner å slå sprekker, er det Mirabels tid. Hun må redde samholdet, og lære alle en lekse: At magi er vel og bra, men ikke må bli en sovepute. Når alt kommer til alt, må vi redde oss selv her i verden. For å klare det, må vi stå sammen.

«Encanto» vil appellere aller mest til litt eldre barn. Den er nokså kompleks til en Disney-film å være, og tillater seg i perioder å nærme seg det triste og tragiske. Den mangler et par av eventyrets mest arketypiske ingredienser: Skurken, og den ensomme reisen som helten må foreta, langt hjemmefra (Mirabel forlater aldri familiens skjød).

FARGE-EKSPLOSJON: Mirabel i «Encanto».

Men filmen ser uhyre bra ut – full av dype, sterke farger. Den nyter dessuten godt av en håndfull sangnumre som er signert Lin-Manuel Miranda («Hamilton», «In The Heights») – mannen som brakte hip hop og latinamerikanske beats til musikkteateret. Ikke hans aller beste, men forfriskende i sammenhengen. En kløpper til å rime er han også.

Disneys 60. er ikke en av selskapets klassikere. Men fin for det.

Anmelderen så den engelskspråklige versjonen av «Encanto»