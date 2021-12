UMAKE PAR: Jesper og Klaus i «Klaus».

Du kårer de beste nyere julefilmene

Hvilke av julefilmene siden 2010 er de beste? Vi trenger din hjelp i kåringen av tidenes julefilm.

Publisert: Nå nettopp

Rundt ti år er gått siden VG sist ba leserne kåre tidenes julefilm, så vi har kjørt i gang en ny juleturnering. I første innledende runde, ba vi leserne kåre sine favoritter av filmer fra 1940–2010, samt komme med innspill.

Dette gruppespillet er for filmer etter 2010, samt fire «gamle» filmer vi har plukket ut fra deres innspill.

Du stemmer nedover i teksten her - totalt ti dueller.

Seks videre fra første runde

De seks første filmene som gikk videre var: «Love Actually» (2003), «Tre nøtter til Askepott» (1973), «Alene hjemme» (1990), «Polarekspressen» (2004), «National Lampoon's Christmas Vacation»/«Hjelp, det er juleferie» (1989) og «Die Hard»/«Operasjon skyskraper» (1988).

Etter dette andre gruppespillet får vi åtte «gamle» vinnere som skal duellere mot åtte «nye» vinnere. Motstanderne trekkes ved loddtrekning.

Deretter kjører vi åttendedelsfinale, kvartfinale, semi og finale fram mot jul da vi står igjen med én vinner.

Her er kandidatene fra etter 2010:

«Julekongen – Full rustning» (2015), Viaplay, TV 2 Play

VGs anmelder var ikke spesielt begeistret for denne film-fortsettelsen av adventskalenderen «Julekongen», regissert av Thale Persen. «Her går man ut og inn av de ulike verdenene i nokså rotete rekkefølge og av litt uklare grunner nå og da,» var beskrivelsen, og konklusjonen var at filmen ikke nådde opp mot serien.

KOGE: Emma Storvik i «Julekongen – Full rustning».

«Rise of the Guardians»/ «De fem legendene» (2010), TV 2 Play, HBO Max, Netflix, Viaplay

Peter Ramseys animasjonsfilm fikk bedre mottagelse i VG, med en 5-er på terningen. Julenissen, Påskeharen, Tannfeen, Jon Blund og Jack Frost må beskytte barna og bekjempe Busemannen når all verdens barns vakre drømmer står i fare for å bli erstattet med mørke mareritt. «Det hele er en søtladen suppe om tro, håp og kjærlighet - samt å finne seg selv. «De fem legendene» leverer klisjéladet, dysterdeilig julekos.»

GJENG: Jon Blund, Påskeharen, Julenisen og Tannfeen prøver å overbevise Jack Frost til å kjempe for barnas fargerike fantasier i «De fem legendene».

Stem på din favoritt 1/10 «Julekongen – Full rustning» (2015) «Rise of the Guardians»/«De fem legendene» (2010)

«Snekker Andersen og Julenissen» (2016), Viaplay, SF Anytime, iTunes

Terje Rangnes sto for regien på denne «live action»-versjonen av den kjente julefortellingen av Alf Prøysen med Trond Espen Seim og Anders Baasmo i hovedrollene. VGs anmelder var skeptisk til om den nye varianten kunne utkonkurrere den animerte versjonen som har gått på NRK siden tidlig 70-tall.

VENNER: Trond Espen Seim og Anders Baasmo i «Snekker Andersen og Julenissen».

«Reisen til julestjernen» (2012), iTunes

Vår anmelder mente regissør Nils Gaup tilførte mer action i den klassiske fortellingen med denne versjonen. «Den «nye» julestjernen har akkurat den porsjon spenning, hjertevarme og glimt av tryllestøv som vil fenge en ny generasjon av barnlige julestjerner.» var dommen.

NY VERSJON: Vilde Zeiner i «Reisen til julestjernen».

Stem på din favoritt 2/10 «Snekker Andersen og Julenissen» (2016) «Reisen til julestjernen» (2012)

«Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» (2013), Viaplay, C More, SF Anytime, iTunes

Terningkast 5 ble resultatet da denne animerte versjonen av Kjell Aukrusts Flåklypa-univers kom i 2013. VGs anmelder mente Rasmus A. Sivertsens «Jul i Flåklypa» sto «utmerket på egne bein og har alle kvaliteter som skal til for å være en hyggelig og underholdende førjulsgave til alle med sans for barnlig glede.»

TRE VENNER: Ludvig, Reodor Felgen og Solan i «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa».

«Klaus» (2019), Netflix

Denne animerte julefilmen fra Sergio Pablos og Carlos Martínez López ble Oscar-nominert i fjor. Postmannen Jesper får i oppdrag å få opp aktiviteten i Smeerensburg, der ingen er interessert i å sende post. Han må gjennom mye motstand, og ikke minst møte lekemaker Klaus, før han får et nytt syn på hva som er viktig i livet.

JOBBER SAMMEN: Jesper og Klaus i «Klaus».

Stem på din favoritt 3/10 «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» (2013) «Klaus» (2019)

«Dragevokterens jul» (2020), TV 2 Play, Viaplay, Telia Play, SF Anytime

Katarina Launing sto ved roret på denne filmen som kom i pandemijulen i fjor. Vår anmelder mente julestemningen ikke stakk spesielt dypt, men skrev også at «Om man legger godviljen til kan denne sees som en slags norsk «E.T – gjesten fra verdensrommet» (1982).»

DRAGE: Dukker ikke helt uventet opp i «Dragevokterens jul».

«Arthurs julegaverace»/«Arthur Christmas» (2011), Netflix, Viaplay

Sarah Smith og Barry Cook har regien på denne animerte filmen som viser hvordan nissen rekker å fylle alle verdens julestrømper 1. juledag. «Detaljrikdommen er stor, scenedesignen er så fargesprakende overdådig den bør være i en sådan julefilm. Det frenetiske tempoet kunne imidlertid med fordel vært skrudd ned flere hakk.» skrev VGs anmelder.

JUL: Grandsanta (Bill Nighy) og Arthur (James McAvoy) i «Arthurs julegaverace».

Stem på din favoritt 4/10 «Arthurs julegaverace» (2011) «Dragevokterens jul» (2020)

«Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen» (2020), Netflix

En skattkiste av julemagi i massen av julefilm på strømmetjenestene. John Legend er blant produsentene og Forest Whitaker, Keegan-Michael Key og Hugh Bonnville er blant skuespillerne i historien om oppfinneren Jeronicus og hans leketøysbutikk regissert av David E. Talbert.

FANTASIRIK: Kieron Dyer som Edison og Madalen Mills som Journey Jangle i «Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen».

«A Very Murray Christmas» (2015), Netflix

Sophia Coppola står bak denne Murray-rariteten. VGs underholdningsanbefaler kalte denne «årets definitive juleunderholdning» i 2015. Han mente Murray og Coppola sammen hadde «laget en underlig, morsom, nedstemt og oppstemt versjon av det klassiske juleshowet.»

FEIRER: Paul Shaffer, George Clooney, Bill Murray og Miley Cyrus i «A Very Murray Christmas».

Stem på din favoritt 5/10 «Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen» (2020) «A Very Murray Christmas» (2015)

«The Christmas Chronicles» (2018), Netflix

Clay Kaytis har regissert historien om to søsken som ønsker å ferske julenissen i aksjon og prøver å fange ham på kamera. Planen får uventede forviklinger når de blir skyld i at julenissens slede krasjer og hele julen står i fare.

FERSKET: Kurt Russell som julenissen i «The Christmas Chronicles».

«Gledelig jul» (2020), TV 2 Play, Viaplay

VGs anmelder mente denne filmen fra manusforfatter Erlend Loe og regissør Henrik Martin Dahlsbakken var en kalkun. Han roste likevel samspillet mellom Anne Marit Jacobsen og Otto Jespersen, som er to av skuespillerne i denne stjernespekkede saken.

ENSEMBLE: Marie Blokhus, Tarjei Sandvik Moe, Iben Akerlie, Nils Jørgen Kaalstad, Otto Jespersen, Ingar Helge Gimle, Alma Günther, Ellen Dorrit Petersen, Hege Schøyen, Bjørn Eidsvåg og Anne Marit Jacobsen (fra venstre) i «Gledelig jul».

Stem på din favoritt 6/10 «The Christmas Chronicles» (2018) «Gledelig jul» (2020)

«Tre nøtter til Askepott» (2021), på kino

På sikt skal filmen på TV 2, men enn så lenge er Cecilie A. Moslis versjon av «Tre nøtter til Askepott» i kinosalene. Vår anmelder mente den kunne hatt mer dramatikk og romantikk, men roste Astrid Smeplass’ skuespillerdebut.

ROMANSE: Cengiz Al som prinsen og Astrid Smeplass som Askepott i «Tre nøtter til Askepott».

«Krampus» (2015), Viaplay, SF Anytime, Telia Play, iTunes

Denne historien med Toni Collette og Adam Scott, regissert av Michael Dougherty, er rett og slett en skrekkfilm med julenissens «bad cop»-motsvar. Etter en familiekrangel kommer gutten Max Engel utilsiktet til å kalle på Krampus fra europeisk overtro - demonen som straffer slemme barn rundt jul.

Stem på din favoritt 7/10 «Tre nøtter til Askepott» (2021) «Krampus» (2015)

«Harajuku» (2018), TV 2 Play, Viaplay, iTunes

Erik Svenssons sårtriste film var nominert til ni-Amandapriser og vant to. Ines Høysæter Asserson var nominert for hovedrollen som Vilde. Hun henger på Oslo S lille julaften da hun finner ut at moren har vært i en ulykke og hun blir tvunget til å spore opp sin biologiske far hun ikke har kontakt med.

FØR JUL: Ines Høysæter Asserson i hovedrollen som Vilde i «Harajuku».

«A Boy Called Christmas»/ «Gutten som ble julenissen» (2021), Netflix

Norske Rune Temte dukker opp i denne nye julefilmen med Maggie Smith, Jimmy Broadbent, Kristen Wiig og Michiel Huisman. Den handler om Nikolas og faren som bor langt inne i skogen i Finland, og etter at faren begir seg ut for å lete etter bevis på magi, følger Nikolas etter.

JULEEVENTYR: Henry Lawfull som Nikolas i «A Boy Called Christmas».

Stem på din favoritt 8/10 «Harajuku» (2018) «A Boy Called Christmas»/«Gutten som ble julenissen» (2021)

Lesernes forslag til «gamle» julefilmer:

Filmjournalistene Benjamin Brekken og Ingvill Dybfest Dahl har plukket ut fire filmer fra leserforslagene i kommentarfeltene på VG og Facebook som får en sjanse til å gå videre til åttendedelsfinalen mot de nyere filmene.

«Flåklypa Grand Prix» (1975), Viaplay, iTunes, SF Anytime

Originalen med stopp motion-animasjon fra Ivo Caprino har fascinert flere generasjoner med sin heseblesende Grand Prix-action og kontinuerlige Kjell Aukrust-komikk. I 2005 ble den kåret til århundrets norske film i VG.

VENNER: Solan, Ludvig og Reodor Felgen i «Flåklypa Grand Prix».

«Elf» (2003), TV 2 Play, HBO Max, Viaplay

Jon Favreau regisserer Will Ferrell i denne familiekomedien der Ferrell er Buddy, et menneske som blir oppdratt som en påtagelig stor alv på Nordpolen. Han reiser til New York for å spre julestemning til sin biologiske far.

Stem på din favoritt 9/10 «Flåklypa Grand Prix» (1975) «Elf» (2003)

«Alene hjemme 2: Forlatt i New York» (1992), Disney+, Viaplay

Om ikke du får nok stemning av å se Kevin McCallister bli forlatt hjemme mens familien drar til Paris, fortsetter fadesen året etter da Kevin havner på hotell i New York før jul. I oppfølgerfilmen må Kevin kjempe mot de samme skurkene, og han møter også på Donald Trump.

PÅ’N IGJEN: Kevin McCallister (Macaulay Culkin) i «Alene hjemme 2: Forlatt i New York».

«Die Hard 2» (1990), Disney+, Viaplay, iTunes

Det er ikke bare i Nakatomi Tower John McClane slår seg løs i julen. I oppfølgeren, regissert av Renny Harlin, befinner han seg på en flyplass i Washington og venter på kona da terrorister tar over kontrollsentralen.

Stem på din favoritt 10/10 «Die Hard 2» (1990) «Alene hjemme 2: Forlatt i New York» (1992)

Til helgen kan du stemme frem vinnerne i åttendedelsfinalen der klassikere kjemper mot nyere julefilmer om å bli tidenes beste julefilm.