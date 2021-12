FILM: Skuespillerne Tom Holland og Zendaya lar seg ikke stoppe av pandemien. «Spider-Man No Way Home» gjør suksess på kino, men premieren er utsatt i Norge.

Samler millioner av «Spider-Man»-fans

På kort tid har det som ser ut til å være Tom Hollands (25) TikTok-konto samlet millioner av fans.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

«Spider-Man»-skuespiller Tom Holland har svingt innom en ny plattform og millioner av fans har flokket til kontoen, skriver Dexerto.

25-åringen er for tiden aktuell med «Spider-Man No Way Home», den siste filmen i «Spider-Man»-rekken. Den norske premieren er i første omgang utsatt til 14. januar – til fortvilelse for mange «Spider-Man»-fans.

Det er fortsatt ikke bekreftet om det er Hollands egen TikTok-konto, men få timer etter at den ble opprettet er den verifisert av TikTok.

I utlandet gjør skuespilleren stor suksess med sin nye film, og TikTok er full av innhold fra «Spider-Man»-universet og skuespillerne i hovedrollene.

TikTok-kontoen «TomHollandMedia» ble opprettet 30. desember. Etter det flokket fansen til kontoen, som i skrivende stund over tre millioner følgere. Det gjør den til en av kontoene på TikTok som har vokst raskest i antall følgere.

De første videoene er tett knyttet opp mot den nye «Spider-Man»-filmen, hvor et av klippene er fra den røde løperen:

Den populære skuespilleren er fra før aktiv på Instagram og Twitter, så dette blir hans tredje konto i sosiale medier.

Selskapet bak «Spider-Man No Way Home», Sony Pictures, har kjørt i gang den største promokampanjen for noen film under pandemien, melder Deadline. Filmstudioet har også kjørt flere reklamer på TikTok.

Filmen skriver seg også inn i historien som tidenes tredje beste åpningshelg for en Hollywood-produksjon noensinne, melder Variety. Og dermed også den beste for en film sluppet under pandemien.