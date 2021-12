FILMYNDLING: Renate Reinsve, her på festpremieren til «Verdens verste menneske» i Oslo i oktober.

Renate Reinsve på enda en toppliste: − Slående

Norske Renate Reinsve (34) fortsetter å markere seg under oppløpet til Oscar-utdelingen.

Bladet Vanity Fair plasserte 1. desember «Verdens verste menneske» øverst på listen over det de mener er årets beste filmer. Nå følger IndieWire etter.

Filmnettstedet har ramset opp det de mener er de 25 beste skuespillerprestasjonene verden over, og Reinsve står oppført.

«Renate Reinsve gjør en tvers igjennom slående gjennombruddsprestasjon som Julie», heter det i begrunnelsen.

Om «Verdens verste menneske» skriver nettstedet at den er «hard for magen» og «nådeløst virkelighetsnær», samtidig som den er «varm og inviterende». IndieWire mener at mange kan kjenne seg igjen i settingen.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Reinsve.

Etter at Reinsve vant den høythengende prisen som beste kvinnelige skuespiller under Filmfestivalen i Cannes i sommer, har det bare ballet på seg.

Nylig ble det klart at «Verdens verste menneske», som ble plukket ut til å være Norges Oscar-kandidat, har sikret seg en plass helt til kortlisten i verdens mest prestisjetunge filmkonkurranse.

Om filmen ender opp med Oscar-nominasjon, blir klart 8. februar.

«Verdens verste menneske» er en romantisk komedie og handler om Julie (Reinsve) som er rundt 30 år, og hennes søken etter kjærlighet og mening i det moderne Oslo.

Filmen er regissør Joachim Triers siste film i det som er omtalt som «Oslo-trilogien».