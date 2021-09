NYBAKT MAMMA: Skuespiller Jennifer Love Hewitt slik fans kjenner henne fra nyere tid. Her fotografert i 2019.

Jennifer Love Hewitt: Tøffere å finne navn enn å føde

Skuespiller Jennifer Love Hewitt (42) har blitt trebarnsmor.

Av Silje Kathrine Sviggum

«Party of five»-stjernen og skuespillermannen Brian Hallisay annonserte fødselen av sitt tredje barn, sønnen Aidan James Hallisay, på Instagram torsdag.

Paret giftet seg i november 2013, er også foreldre til datteren Autumn James (7 1/2) og sønnen Atticus James (6).

Jennifer Love Hewitt delte nyheten ved å legge ut et svart-og-hvitt-bilde av sin høygravide mage med påtegnet ansikt. Teksten «It's A Boy», «Almost Cooked» and «9 Months» levnet ingen tvil om hva som foregikk.

SIGNATURSMIL: Jennifer Love Hewitt fotografert på på en filmbransjefest i 2007.

Tenåringsstjerne og sexsybol

– Vel, dette er måten barna mine sendte meg av gårde til sykehuset. Magen min var en stor hit, skriver Love Hewitt.

– Det sies at kvinner forlater kroppen sin under fødselen ... De reiser til stjernene for å hente sjelen til babyene sine, og drar tilbake til jorden sammen. Det var min største ære å dra for å hente deg, Aidan James. Nå er det tilbake til kos og hvile.

For nordmenn er den nybakte trebarnsmoren best kjent fra TV-seriene «Party of Five» (1995–1999) og «Ghost Whisperer» (2005–2010), samt fra «9–1–1» som hun har medvirket i siden 2018.

På filmfronten gjorde hun seg bemerket i «I Know What You Did Last Summer» (1997) og oppfølgerfilmen året etterpå.

Rolle- og imagemessig har hun vært plassert i den klassiske «nabojente»-kategorien, som amerikanerne kaller «girl next door». Hun har figurert på en lang rekke magasincover og havnet på listen over verdens vakreste og mest sexy kvinner.

Jennifer Love Hewitt på Nickelodeon's 17th Annual Kids' Choice Award i 2004.

På 1990-tallet og starten av 2000-tallet datet Hewitt en rekke høyprofilerte menn; som programleder Carson Daly, skuespiller Patrick Wilson, artisten John Mayer og skuespiller Jamie Kennedy.

I 2007 forlovet hun seg med «The Ghost Whisperer»-kollega Ross McCall, men de to avsluttet forholdet på tampen av 2008.

Sin nåværende ektemann møtte Hewitt under innspillingen av «The Client List».

– Vakker og overraskende opplevelse

Texas-fødte Hewitt er også sanger og har utgitt flere soloalbum. Debutalbumet «Love Song» ble sluppet i Japan da hun var 12 år gammel. Hennes mest populære singel var låten «How Do I Deal» som fikk en 59. plass på Billboard Hot 100-listen.

Da hun annonserte graviditeten i mai, uttalte Hewitt at hun alltid hadde vært åpen for å få et tredje barn, men ikke trodd at det skulle slå til under pandemien.

–Jeg føler at vi har oppdratt to virkelig spesielle barn som vil bli flotte rollemodeller. Det har vært en fin, vakker og overraskende opplevelse i en tid som dette å få gjør alt på nytt igjen med et lite menneske.

Hewitt har også uttalt at morsrollen har endret henne og gitt et «dypere perspektiv» på livet. Da hun i 2014 ble mor for første gang, sluttet hun å tenke på sin egen vekt som et problem.

– Jeg har vært en som har måttet tenke på hvordan kroppen min ser ut i 25 år. Det var tungt da jeg ikke gikk ned i vekt. Jeg begynte å lure på hva som var galt med meg, sa hun til People Magazine om vektoppgangen under graviditeten.

Tanken på at datteren Autumn James skulle komme til å måtte tenke på sin egen vekt, fikk henne til å endre tankemønster.

Før ankomsten til sin sistefødte betrodde Hewitt at hun synes navnevalg er det vanskeligste.

– For meg er det å navngi et barn tøffere enn fødselen. Navnet er barna blir. Det er deres person. Det er svært skremmende, fortalte hun People Magazine i mai.

Snacksavhengig og stø ektemann

Skuespilleren uttrykker takknemlighet for at hun fikk ha ektemannen til stede på fødestuen under fødselen.

– Under fødselen er han solid som et fjell, sier hun om Hallisay.

– Du vil aldri skjønne om han har panikk, er urolig eller stresset eller noe – han er virkelig utrolig bra. Det eneste tingen med ham og fødsel som virkelig får meg til å le er at han spiser haugevis med snacks. I fødebagen min er det vanligvis et antrekk til meg og et til babyen, og snacks til Brian!

Hewitt tilføyer at hun elsker opplevelsen med å gå gravid selv om denne tredje babyen trolig blir hennes siste.

– Jeg er temmelig sikker på det. Jeg tror ikke jeg kan få en til. Fem i familien er et flott tall.