The Dirt: Joachim Rønning og Amanda Hearst har solgt luksushjemmet

Hollywood-regissøren (49) fra Sandefjord og hans amerikanske kone (38) bladde opp 55 millioner kroner for Los Angeles-boligen i 2020. Nå skal de ha solgt den for det dobbelte.

The Dirt skriver at Joachim Rønning og Amanda Hearst har solgt luksusresidensen for 11 millioner dollar, altså 107 millioner kroner.

Det er det verdensberømte Wolff-huset fra 1961, signert den avdøde arkitekten John Lautner, det er snakk om. Ifølge The Dirts kilder er det Nicolas Ghesquière (51), kreativ direktør i motehuset Louis Vuitton, som har kjøpt hjemmet - såkalt «off market».

Wolff-huset, som i sin tid ble oppført på bestilling av interiørdesigner og konsertpianist Marco Wolff, hadde opprinnelig bare ett soverom og et halvt bad. I 1970 ble den imidlertid utvidet med et gjestehus, med tre soverom og to bad.

Rønning og Hearst har renovert boligen siden de kjøpte den, og skal blant annet ha laget enda et soverom, en vinkjeller og et treningsrom. De skal også ha redesignet et bassengområdet.

Hvor mye penger de har lagt i oppussingen, og hvor stor fortjeneste de har hatt på salget, er uvisst.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Rønning torsdag morgen.

Huset har flere balkonger, svømmebasseng og karport – og har utsikt over populære Sunset Strip i Los Angeles. Det er laget av blant annet stein, glass og kobber, og er bygd inn i en nærmest vertikal åsside.

Det asymmetriske, dramatiske byggverket er knapt være synlig fra veien. Store eukalyptustrær og annen vegetasjon pryder området rundt.

Rønning har slått seg stort opp som Hollywood-regissør, og er kjent for blant annet «Maleficent: Mistress of Evil», «Pirates of the Caribbean», «Bandidas» – samt norske «Kon-Tiki» og «Max Manus», de sistnevnte sammen med tidligere makker Espen Sandberg (50).

For tiden holder Rønning på med Hollywood-produksjonen «Young Woman And The Sea». Han skal også lage KISS-film for Netflix.

Nordmannen giftet seg med Hearst i 2019.

Hearst jobber både som modell, med veldedighet, og har en toppstilling i motemagasinet Marie Claire. I tillegg er hun milliardærarving til Hearst-dynastiet. Hun er oldebarnet til mediemogulen William Randolph Hearst, og er dermed en av arvingene til The Hearst Corporation, et medieselskap verdt milliarder av kroner. Selv skal hun ha en formue på flere milliarder kroner, ifølge blant annet worlddemand.com.

Tanten er det kjente kidnappingsofferet Patricia Hearst (66), rikmannsdatteren som ble bankraner.