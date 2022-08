DØD: Anne Heche, her på en filmpremiere i Los Angeles 12. desember i fjor.

Anne Heche har fått sitt siste hvilested

Anne Heches aske er nå plassert i et mausoleum i Hollywood Forever Cemetery.

Det opplyste familien om tirsdag.

– Vi er overbevist om at mamma ville elsket stedet vi har valgt for henne. Det er vakkert og fredfullt, og hun vil være omgitt av Hollywood-kolleger, heter det i en kunngjøring fra Heches sønn, Homer Laffon, til AP.

Heches live sto ikke til å redde etter den voldsomme bilkrasjen i California 12. august. Skuespilleren ble holdt kunstig i live i nær to uker for å finne pasienter som kunne overta organer, siden hun var registrert som organdonor.

Filmstjernen ble 53 år gammel, og nå er altså asken plassert i det berømte mausoleet i Los Angeles, der Judy Garland, Douglas Fairbank, Chris Cornell og Johnny Ramone hviler før henne.

HISTORISK: Hollywood Forever Cemetery.

Familien skal holde en privat seremoni på stedet når Heches stein er blitt gravert.

Hollywood Forever Cemetery ble grunnlagt i 1899. Det er ikke bare et gravsted for mange berømte, de siste årene har området blitt hyppig brukt til kulturelle begivenheter, som festivaler og filmvisninger.

Homer Laffon sier at han dro på en konsert der etter morens død, med billetter han hadde kjøpt før den tragiske hendelsen. Han forklarer at han likte atmosfæren og at han tolket det som et tegn på at hans mor skulle være der.

– Hollywood Forever er et levende sted, sier han til AP.

Heche etterlater seg to sønner.

– Hun var moren vår, men all vennligheten og kjærligheten vi har følt på de siste dagene, har minnet oss på at hun også tilhørte fansen, underholdningsbransjen – og nå tiden, sier de to i kunngjøringen.