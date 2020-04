MEST POPULÆR: Bildet fra filmen «Tunnelen», den mest besøkte filmen i Norge sist helg, med 557 besøkende sist helg ifølge Kinotoppen. Fra venstre: Ylva Fuglerud og Thorbjørn Harr. Foto: Nordisk Film

Kinobransjen krever mest i corona-kompensasjon

300 millioner kroner ligger i potten fra Kulturdepartementet; det søkes om 359 millioner. Kinobransjen alene ber om over en fjerdedel av den samlede søkesummen.

Kulturdepartementets kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ble åpnet for søknader rett over påske, med søknadsfrist tirsdag denne uken.

Norsk kulturråd, som forvalter ordningen, har fått inn 509 søknader fra hele landet og en rekke forskjellige kulturfelter.

Totalt er det søkt om 359 millioner kroner. Nå har kulturrådet offentliggjort hvem som søker om hvor mye.

Kinobransjen alene kommer med over 25 prosent av summen som kreves.

Kravene kan ikke innfris

Her er kinoaktørene som ber om én million kroner eller mer for tapte inntekter:

Nordisk Film Kino AS: 25,3 millioner

Odeon Kino AS: 24 millioner

Bergen Kino AS: 9,1 millioner

Trondheim Kino AS: 8,8 millioner

Odeon Kino Stavanger: 5,2 millioner

Aurora Kino IKS: 4,8 millioner

Drammen Kino AS: 3,2 millioner

Kinosør AS: 3,2 millioner

Fredrikstad Kino: 2,5 millioner

Gjøvik Kino: 2,2 millioner

Hamar Kino KF: 2 millioner

Film & Kino: 1,4 millioner

Lørenskog Kino: 1,1 millioner

Rammen på 300 millioner i ordningen betyr at ikke alle vil få det de i utgangspunktet har bedt om.

Men det gjenstår å se hvor mye av dette som blir innvilget.

Dersom den samlede søknadssummen for de innvilgede søknadene overgår rammen på 300 millioner, vil samtlige søkere få en prosentvis lik avkortning på kompensasjonen, skriver kulturrådet på sin hjemmeside.

– Denne ordningen er et viktig bidrag i kampen for å sikre at norsk kultursektor overlever coronakrisen, og mange kulturarrangører vil nå få dekket deler av tapet de har lidd de siste ukene, sier kulturrådets direktør Kristin Danielsen på samme nettsted.

Kulturrådet håper å kunne behandle søknadene ferdig i løpet av neste uke.

Publisert: 24.04.20 kl. 15:39 Oppdatert: 24.04.20 kl. 15:59

