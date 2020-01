PAR: Emma Krokdal og Dolph Lundgren avbildet i Los Angeles 17. desember i fjor. Foto: KAT / MEGA / MEGA

Dolph Lundgren (62) kjæreste med norske Emma Krokdal (24)

Hollywood-stjernen Dolph Lundgren møtte sin unge flamme på et treningssenter i Los Angeles i fjor høst.

Den svenske skuespillerveteranen forteller til Aftonbladet at han og Emma Krokdal er et par.

– Hun er kjæresten min, og vi møttes for fem måneder siden, sier Lundgren.

Han opplyser videre at 24-åringen er norsk.

– Emma jobber som personlig trener i Los Angeles. Hun kommer opprinnelig fra Trondheim.

VG får bekreftet fra Krokdal selv at opplysningene stemmer.

– Ja, vi møttes på et treningssenter i West Hollywood, hvor jeg jobber, skriver hun i en melding mandag ettermiddag.

Lundgren har ifølge den sveske avisen gjentatte ganger de siste månedene vist seg offentlig med sin 38 år yngre kjæreste, senest i helgen, på en film-og musikkfestival i Den dominikanske republikk. Der skal de ha posert sammen på rød løper.

Både Lundgren og Krokdal har postet bassengbilder fra oppholdet, men selv om bildene avslørere at de befinner seg på samme sted, har de til gode å poste bilder av hverandre i sosiale medier.

AQUAMAN: Dolph Lundgren sto på rollelisten i «Aquaman». Foto: Jasin Boland / TT NYHETSBYRÅN

Lundgren slo gjennom som skuespiller med rollen som russiske Ivan Drago i «Rocky IV» i 1985 – en rolle han gjentok i 2018-filmen «Creed II». 62-åringen, som også figurerte i 2018-filmen «Aquaman», står på IMDb.com oppført med flere nye filmprosjekter.

Tilbakeblikk: Dolph Lundgren stjal showet

Før han ble filmstjerne, var den svenske kjempen en merittert kampsportutøver, med EM-gull i karate i 1980 og 1981.

Dolph Lundgren har to ekteskap bak seg, med Peri Momm (1991–1992) og Anette Qviberg (1994–2011). Med sistnevnte har han to døtre på 23 og 18. De siste årene har han hatt et av-og-på-forhold med skuespiller Jenny Sandersson (39).

På 80-tallet var Lundgren en tid kjæreste med popstjernen Grace Jones (71).

80-TALLS-PAR: Grace Jones og Doplh Lundgren. Foto: Jan Collsiöö / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 20.01.20 kl. 15:27

