Derfor døde «Twilight»-skuespilleren og kjæresten

Obduksjonsrapporten er klar. Gregory Tyree Boyce (30) og hans 27 år gamle kjæreste døde av overdose.

Gregory Tyree Boyce og samboeren Natalie Adepoju ble funnet døde i leiligheten sin i Las Vegas 13. mai.

Rettsmedisiner John Fudenberg i Clark County i Las Vegas opplyser ifølge medier som Hollywood Reporter og Federal News Network at paret døde som følge av en overdose narkotika.

Både Boyze og Adepoju hadde dødelige doser med det syntetiske stoffet fentanyl og kokain i kroppen. Det konkluderes med at dødsfallene var en ulykke, og ikke selvdrap.

Begge etterlater seg barn fra tidligere forhold – Boyce en datter, og kjæresten Adepoju en sønn.

«Han var pappa, sønn, barnebarn, bror, onkel og venn. Han var lyset i livene våre, og vi er så triste over hans bortgang», lød det i en uttalelse fra familien da den tragiske hendelsen ble offentliggjort.

VG skrev for halvannet år siden at fentanyl har passert heroin som det dødeligste stoffet i USA. Over 18.000 liv gikk tapt i 2016 på grunn av fentanyl.

Berømt filmscene

Boyce spilte rollen som Tyler Crowley i den første av de populære «Twilight»-filmene – «Evighetens kyss» (2008).

Det var Boyce sin rollefigur som kjørte bilen som var nær ved å drepe Bella (Kristen Stewart) i «Evighetens kyss». Edward (Robert Pattinson) reddet henne ved å stoppe bilen med en armen. Se klipp på VGTV:

