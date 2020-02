Netflix-serien «alle» snakker om: – Rett og slett for drøyt

Når videoer av en ukjent mann som dreper kattunger begynner å sirkulere på nett, bestemmer en gruppe mennesker seg for å finne gjerningsmannen. Jakten har blitt Netlix-serien alle snakker om.

For mindre enn 10 minutter siden

Nylig satte undertegnede seg ned foran PC-skjermen for å sjekke ut Netflix (ganske) nye dokumentarserie i tre episoder: «Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer».

