Jennifer Aniston «takker» foreldrene for en utrygg barndom

Skuespilleren som akkurat fylte 51 sier hun er blitt positiv og optimistisk fordi hun vokste opp i et utrygt hjem og bestemte seg for at hun aldri ville føle seg sånn igjen.

I forkant av 51-årsdagen tirsdag stilte Jennifer Aniston opp til et intervju for Interview Magazine gjort av hennes venninne og kollega Sandra Bullock.

Der roser Bullock Aniston for at hun alltid fremmer glede og positivitet både på jobb og privat, og spør:

– Hva er det som gjør at du klarer å holde deg oppreist og ikke miste motet når ting ikke går bra?

– Først av alt er det det fineste noen noensinne har sagt til meg. Jeg tror det kommer fra oppveksten i et ustabilt hjem som føltes utrygt, fra å se voksne være slemme med hverandre og være vitne til visse ting ved menneskelig atferd som fikk meg til å tenke: «Det vil ikke jeg gjøre. Sånn vil ikke jeg være. Den følelsen jeg har i kroppen akkurat nå vil jeg ikke oppleve, svarer Aniston og legger til:

– Jeg vil ikke at noen jeg noensinne møter skal føle det sånn.» Så på den måten kan jeg takke foreldrene mine for det. Du kan enten være sint eller en martyr, eller du kan si: «Du fikk sitroner? La oss lage lemonade.»

SNAKKIS: Det ble mye snakk etter at eksene Brad Pitt og Jennifer Aniston ble avbildet sammen på SAG-utdelingen 19. januar. De vant begge pris. Foto: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES / AFP

Hun har tidligere medgitt å ha hatt et vanskelig forhold til foreldrene, skuespillerne Nancy Dow og John Aniston. De skilte seg da hun var ni år og faren flyttet bort.

Forholdet til moren var lenge anstrengt, spesielt etter at Dow utleverte privat informasjon om Jennifer på en TV-show og i 1999 lanserte boken «From Mother And Daughter To Friends» - hvor hun på ny røpet hemmeligheter om datteren. Aniston brøt all kontakt med moren, og inviterte henne ikke til bryllupet med Brad Pitt, men ble forsonet med henne før hun døde i mai 2016.

Aniston delte selv nyheten om intervjuet på sin Instagram-konto på bursdagen og skrev: «Det viser seg at 51 er ganske moro»

Stjerner som Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Hailey Bieber, Mariah Carey, Mindy Kaling, Lily Collins, Kerry Washington og Gwen Stefani kommenterte innlegget i rosende ordelag.

Flere av hennes kjente skuespillervenner benyttet anledningen til å hylle henne på bursdagen. Matthew Perry, som helt nylig kom seg på Instagram, delte et gammelt bilde og skrev: «Gratulerer med dagen, Jenny!».

Både Courteney Cox og Lisa Kudrow kommenterte bildet. Cox delte også sin egen hyllest med et bilde der hun prøver å ligne Aniston.

Kudrow delte et eldre bilde av Aniston der hodet var kuttet av over pannen, og skrev «Alltid vakker og blir stadig vakrere. Gratulerer, @jenniferaniston. Jeg elsker deg. Dessuten ANER JEG IKKE hvordan jeg poster et bilde riktig.»

Også eksmannen Justin Theroux hyllet Aniston – i et bilde på sin Instagram Story der han gratulerte med dagen og avsluttet med et hjerte-emotikon.

I januar ble det mye spekulasjoner etter at Aniston ble avbildet smilende sammen med eksmannen Brad Pitt på SAG-prisutdelingen i Los Angeles der begge vant priser for rollene i henholdsvis «Once Upon a Time... in Hollywood» og TV-serien «The Morning Show».

