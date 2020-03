MISFORSTÅELSE: Jennifer Aniston, her avbildet på SAG-prisutdelingen 19. januar, ble omtalt av Weinstein. Foto: O’Connor-Arroyo AFF

Weinstein: «Jen Aniston burde drepes»

I rettsdokumenter som ikke lenger er forseglet, kommer det fram at Harvey Weinstein i en e-post skrev at Jennifer Aniston «burde drepes».

Oppdatert nå nettopp

Ifølge New York Times trodde Weinstein på den tiden at Aniston var blant kvinnene som hadde anklaget ham.

De mange anklagene som går tilbake til 1990 kom fram i lyset i 2017 da New York Times omtalte dem. Siden da har over hundre kvinner stått frem og fortalt at de er blitt forulempet av Hollywood-giganten.

les også Bekrefter «Friends» gjenforening

Trodde hun anklaget

24. februar ble han funnet skyldig i voldtekt av én kvinne og straffbar seksuell omgang med en annen. Straffen kommer onsdag, og Weinsteins advokater har bedt dommeren om lavest mulig straff. Strafferammen i New York er på fem til 29 år.

DØMT: Harvey Weinstein på vei til retten i New York 24. februar. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Tirsdag omtaler NYT tidligere forseglede rettsdokumenter som blant annet viser filmmogulens korrespondanse i tiden etter at voldtektsanklagene ble kjent.

les også Harvey Weinstein ført ut i håndjern – anker dommen

De skriver at da Weinstein hørte at Jennifer Aniston skulle være en av skuespillerne som hadde anklaget ham for å ha befølt henne, noe hun ikke var, skrev han til sin agent: «Jen Aniston burde drepes».

Aniston avviser

En representant for Aniston har avvist at hun noen gang ble forulempet av Weinstein.

– Han var aldri nær nok til å kunne ta på henne engang. Hun har aldri vært alene med ham. Vi var ikke klar over e-posten, siden den ikke ble sendt til oss, og vi har heller ingen kommentar til den, sier Stephen Huvane i en uttalelse.

les også Jennifer Aniston «takker» foreldrene for en utrygg barndom

Ifølge rettsdokumentene snakket etterforskerne i løpet av etterforskningen med over 100 mennesker som kjente eller jobbet med Harvey Weinstein.

Dokumentene viser også at han henvendte seg til blant andre milliardærene Michael Bloomberg og Jeff Bezos med bønn om hjelp.

Harveys bror, Bob Weinstein, kaller i et brev broren for «et seksuelt rovdyr» og en mishandler som fortjener å havne i helvete.

Publisert: 11.03.20 kl. 09:19 Oppdatert: 11.03.20 kl. 09:36

Les også

Fra andre aviser