Fra venstre: Christian Skolmen, Petter Holmsen og Herbert Nordrum på Filmens hus tirsdag. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ny «Fjols til fjells»: – Flere stunt enn originalen!

Petter Holmsens første spillefilm er en oppfølger av en av norsk films største klassikere – der Herbert Nordrum gjør mange stunt.

Tirsdag ble vårens norske filmer presentert på Filmens Hus i Oslo, deriblant «Fjols til Fjells» som kommer i slutten av februar.

NY PÅSKEHISTORIE: Herbert Nordrum spiller Poppe i nye «Fjols til fjells». Foto: Lillian Julsvik/ Nordisk Film

Originalen med Leif Juster kom i 1957, og dette er en helt ny historie inspirert av og knyttet til den første. Herbert Nordrum spiller hovedrollen som barnebarnet til Justers rollefigur og har selskap av blant andre Christian Skolmen, Nader Khademi, Bjarte Hjelmeland, Anette Hoff og mange flere.

Regissør Petter Holmsen understreker at det er en frittstående fortsettelse.

– Jeg hadde i utgangspunktet veldig mye ærefrykt, men det hjelper at vi absolutt ikke lager en nyinnspilling. Jeg hadde ikke turt å røre materialet fra 1957. Men det finnes så mye humor som har skjedd på påskefjellet siden da til i dag. Påsken har blitt noe helt annet, sier han.

Holmsen var tidlig klar på at han vile ha Nordrum i hovedrollen som Jeppe III. Han understreker at skuespilleren har samme høyde og skostørrelse som komiikonet.

– Jeg vil si jeg er i veldig stor grad inspirert av Juster. Jeg så filmen flere ganger. Og personligheten til min rollefigur er veldig lik Justers: Vanvittig ambisiøs, men takler egentlig ingenting så bra. Vi så også mye på eldre filmer, som Charlie Chaplin, for det fysiske språket. Det er mange referanser til de gamle, klassiske komediene, sier Nordrum.

FJOLS: Christian Skolmen og Janne Formoe i «Fjols til fjells». Foto: Nordisk film

Han har faktisk også flere stunt i filmen.

– Jeg hadde en stuntmann som lignet overraskende mye på meg. Det var litt ekkelt, røper hovedrolleinnehaveren.

– Han var en svensk-østeuropeer som egentlig var basehopper som stunt-teamet vårt hadde klart å grave fram. Han har nå en karriere resten av livet på grunn av Herberts strålende skuespillerkarriere, roser regissøren.

– Jeg gjorde veldig mange av mine egne stunt. Det var to ting jeg ikke gjorde, og det var skumle ting, understreker Nordrum.

– Kan vi si det var flere stunt enn det Leif Juster gjorde?

– Jeg kan gå «on record» og si: «Fjols til fjells»: Flere stunts enn originalen! Og med farger!, fastslår Holmsen.

Skrekk og fantasy

Denne våren ser vi også André Øvredal vende tilbake til hjemlandet. Han slo gjennom med «Trolljegeren» i 2010. Etter det ble det to skrekkfilmer i USA. «The Autopsy of Jane Doe» (2016) og så «Scary Stories to Tell in the Dark» (2019) med Guillermo del Toro på både manus- og produsentsiden.

Hans «Torden» beskrives som en fantasy-eventyrhistorie om amerikaneren Eric som oppdager at han har overnaturlige krefter som minner om norrøn mytologi og får hjelp av en ung kvinnelig psykolog til å finne ut av evnene. Også Iben Akerlie spiller i filmen.

TILBAKE: Victoria Winge har igjen hovedrollen i en skrekkfilm i «Alle må dø». Foto: ManyMore Films

Nærmere sommeren kommer også skrekkfilmen «Alle må dø» som forteller historien om et utdrikningslag som går galt. Gina blir dratt med til et landsted i skogen av venninnegjengen og sendt ut i et rebusløp som først er uhyggelig, men morsomt, og deretter eskalerer. Viktoria Winge, Julia Schacht, Tinashe Williamson og Linni Meister er blant dem som dukker opp på skjermen.

Ni kvinner og seks menn har regissert vårens tolv norske filmer. Allerede denne uken er det premiere på den første norske filmen, en dokumentar av Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin om fotokunstner Lene Maria Fossen. Filmen fikk terningkast 6 i VG. Fossen gikk bort i oktober, før filmen ble ferdig.

I midten av februar kommer også familiefilmen «Flukten over grensen» basert på Maja Lundes krigshistorie om fire barn som flykter over grensen til Sverige i desember 1942.

Disse norske filmene har premiere denne våren:

17. januar: «Selvportrett». Dokumentar. Regi: Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin

KUNST: «Selvportrett» forteller historien om fotokunstner Lene Maria Fossen. Foto: Speranza Film / Norsk Filmdistribusjon

24. januar: «Elleville Elfrid». Animasjon. Regi: Atle Blakseth og Frank Mosvold

12. februar: «Flukten over grensen». Spenning. Regi: Johanne Helgeland. Med: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Eriksen, Kari Simonsen

21. februar: «Fjols til fjells». Komedie. Regi: Petter Holmsen. Med: Hedda Stiernstedt, Herbert Nordrum, Anette Hoff, Nader Khademi, Christian Skolmen

28. februar: «Torden». Fantasy/eventyr. Regi: André Øvredal. Med: Nat Wolff, Priyanka Bose, Iben M. Akerlie.

NORRØNT: Nat Wolff som Eric i «Torden». Foto: Lars Ola Dybvig / Nordisk Film Distribusjon

6. mars: «Alle utlendinger har lukka gardiner». Drama. Regi: Ingvild Søderlind. Med: Karen Øye, Cengiz Al, Serhat Yildrim, Mohammed Ali Abdisalam

6. mars: «Alt det jeg er». Dokumentar. Regi: Tone Grøttjord-Glenne

13. mars: «Alle må dø». Skrekk. Regi: Geir Greni. Med: Viktoria Winge, Julia Schacht

VENNINNEGJENG: Tinashe Williamson og Linni Meister er med i utdrikningslaget i «Alle må dø». Foto: ManyMore Films

13. mars: «iHuman». Dokumentar. Regi: Tone Hessen Schei

13. mars: «Vi er her nå». Spillefilm. Regi: Mariken Halle. Med: Leif edlund, Marte Germaine Christensen

Mars: «Vær her». Dokumentar. Regi: Ragnhild Nøst Bergem

5. juni: «Bortebane». Dokumentar. Regi: Line Hatland

