CANNES-KLARE: Bak f.v.: Klipper Margrete Vinnem, produsenter Nina Barbosa Blad og Lotte Sandbu. I midten f.v.: Skuespiller Øyvind Brandtzæg, fotograf Torbjørn Sundal Holen og foran manusforfatter og regissør Johanna Pyykkö. Foto: Ingvill Dybfest Dahl/ VG

Norges Cannes-håp

CANNES (VG) Johanna Pyykkö står bak Norges eneste film i konkurranse i Cannes år. Hennes kortfilm «The Manila Lover» kniver i Kritikeruken i Cannes.

Hun var regiassistent på Cannes-favoritt Joachim Triers «Thelma». Nå står hun på filmfestivalen på helt egne ben. Pyykkö har både manus og regi på «The Manila Lover», og har også vært involvert i klippingen.

Fakta «The Manila Lover» Kortfilm skrevet og regissert av Johanna Pyykkö Produsert av Nina Barbosa Blad og Lotte Sandbu i Barbosa Film Med Øyvind Brandtzæg og Angeli Bayani Torbjørn Sundal Holen har foto og Margrete Vinnem, Brwa Vahabpour og Pyykkö har klipp. Filmen har et totalbudsjett på 1,4 millioner, hvorav 1 mill. kommer fra NFI, 300.000 fra Kulturrådet og 100.000 av filmskapernes egne penger. Konkurrerer i kortfilmprogrammet i Semaine de la Critique i Cannes – Kritikeruken. Vis mer vg-expand-down

Filmen handler om en mann fra Steinkjer som finner kjærlighet i Manila, men utfordrer stereotypiene knyttet til forestillingen om «godt voksen norsk mann henter vanskeligstilt brud fra Asia». Filmen er spilt inn både i Norge og i Manila.

INTIMT; Øyvind Brandtzæg og Angeli Bayani i «The Manila Lover». Foto: Torbjørn S. Holen

Pyykkö har basert historien på et møte med en filippinsk kvinne i hjembyen Borås, men mener rollefiguren Lars fra Steinkjer, spilt av Øyvind Brandtzæg, representerer noe felles og gjenkjennelig nordisk. Han sliter med forvirring rundt forventninger til mannsrollen.

For ikke å risikere å fortelle med et for vestlig blikk, snakket filmskaperne blant annet med en professor i kjønnsstudier og ikke minst kvinnelige filmskapere på Filippinene.

Intime scener

Den mannlige hovedrolleinnehaveren Brandtzæg, som til vanlig jobber ved Trøndelag Teater, har aldri sett seg selv på stort lerret før. Det fikk han på premieren lørdag kveld, der han og motspiller Angeli Bayani deler flere svært intime scener med både seksuell aktivitet og nakenhet.

CANNES-DEBUT: Johanna Pykkös kortfilm ble plukket ut blant over 4000 filmer til å konkurrere i Cannes. Foto: Ingvill Dybfest Dahl/ VG

Pyykkö sier hun var ærlig fra starten om hvor intime scener hun ønsket.

– Jeg ville fortelle om intensjonen min veldig tidlig, og ville skuespillerne skulle vite hvor kameraene var og si ifra om de ikke var komfortable. Det var viktig med de sensuelle, fine stundene for å få balanse til historien, sier hun.

– Dette er en viktig historie med portretteringer vi ikke ser så mye av. De aller fleste menn er helt ålreite. Det er kanskje mest fokus på de ti prosent som er «hestkuker», men Lars er ikke en av dem, sier Brandtzæg.

Hans rollefigur er ingen skurk i historien, men opplever at hans funksjon i samfunnet og kjærlighetslivet ikke er som forventet.

– Jeg kjenner meg igjen, ikke i livet mitt nå, men jeg merker at det treffer noe sårt som ikke er så lett å sette ord på, sier Brandtzæg.

Får store muligheter

Regissøren hadde allerede manusutdannelse fra Sverige og hadde jobbet som regiassistent på TV-serier da hun havnet i Norge.

– Jeg søkte den norske filmskolen fordi jeg likte deres program. Jeg har heller aldri følt meg helt svensk eller finsk, jeg er noe imellom, så jeg kunne flytte mitt fortellerperspektiv til et annet nordisk land, sier hun.

Pyykkö har nå bodd seks år i Norge, og har funnet nok av fortellinger her. Hun jobber med to norske filmprosjekter og et svensk, i tillegg til en norsk dramaserie. To av de norske prosjektene har hun fått utviklingsstøtte til.

– Norge har en veldig bra utviklingsstøtte for spillefilm som gjør det lettere å utvikle film og leve samtidig

MANNSROLLE PÅ PRØVE: Øyvind Brandtzæg måtte få innstepper for rollen sin for full sal på Trøndelag Teater lørdag for å få reise til premieren på egen film i Cannes. Foto: Torbjørn S. Holen

Ifølge festivalen så komiteene over 4000 kortfilmer for å velge ut de ti som er i konkurransen i Kritikeruken. Onsdag skal to priser deles ut. Den ene innebærer fransk TV-distribusjon og en pen pengesum.

Men uavhengig av om Pyykkö og gjengen vinner pris eller ikke, har hun allerede fått flere store muligheter for å utvikle seg videre.

Etter møtet med VG i Cannes, skulle hun rett videre til samtale med regissør Jane Campion, for å få tips og råd på veien. Torsdag skal hun delta i en spillefilm-pitch på festivalen og i september får hun delta i en spillefilm-lab.

– Det er ikke bare en premiere i Cannes for meg, men også et skritt på veien til å debutere med en spillefilm, sier hun.

Publisert: 20.05.19 kl. 19:05