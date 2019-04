DØD: Seymour Cassel, her på en filmpremiere i Los Angeles i 2004. Foto: LOUIS LANZANO / ASSOCIATED PRESS

Filmstjernen Seymour Cassel er død

Seymour Cassel, kjent fra utallige filmer og serier, ble 84 år gammel.

Den amerikanske skuespillerveteranen ble 84 år.

Cassel, blant annet kjent fra 1968-filmen «Faces», som han ble Oscar-nominert for, slet med Alzheimer mot slutten av livet, melder nyhetsbyrået Wenn.

Søndag ebbet livet ut for stjernen, som var aktiv i karrieren helt frem til 2015. Han døde hjemme i Los Angeles.

Blant Cassels mest berømte filmer, er for øvrig «Shadows», «Rushmore», «Dick Tracy», «Tin Men», «Lonesome Jim», «The Royal Tenebaums» og «The Life Aquatic with Steve Zissou». På filmnettstedet IMDb.com står han oppført med over 150 serier og filmer på merittlisten.

På skjermen husker TV-seerne ham blant annet fra «Matlock», «Akutten» og «Boston Public».

Cassel jobbet mye sammen med mesterregissørene Wes Anderson og John Cassavetes.

– Det aller morsomste ved å spille en rolle, er å gjøre den litt sprø. Alle har en porsjon galskap i seg, skal Cassel ha uttalt, ifølge AP.

Han hylles nå med minneord og kondolanser på Twitter.

Cassel var skilt. Han etterlater seg tre barn, syv barnebarn og tre oldebarn.

Filmstjernen ble født i Detroit i 1935 av en enslig mor, som var burleskdanser. Han møtte aldri faren sin.

KOLLEGER: Seymour Cassel (t.h.) på minnestunden til regissør Billy Wilder i 2002, sammen med Sidney Poitier og Jacqueline Bisset. Foto: KRISTA NILES / AP

Publisert: 09.04.19 kl. 12:48