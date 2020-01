KJÆRESTER: Emma Krokdal og Dolph Lundgren på Cana Dorada Film & Music Festival i Punta Cana i Den dominikanske republikk søndag. Foto: Daniele Venturelli / Getty Images Europe

Dolph Lundgrens norske kjæreste om aldersforskjellen: – Litt rart

Emma Krokdal (24) visste ikke hvem Dolph Lundgren (62) var da Hollywood-stjernen tok kontakt med henne på treningssenteret.

Nyheten om at trondheimskvinnen og den svenske filmveteranen er et par, ble offentlig kjent gjennom Aftonbladet mandag. Den norske kvinnen bekreftet senere overfor VG at de to er kjærester.

Krokdal, som har bosatt seg i Los Angeles og jobber som personlig trener på et senter i West Hollywood, utdyper nå hvordan bekjentskapet startet for snart et halvt år siden. På spørsmål fra VG om hvem som sjekket opp hvem, svarer hun:

– Vi ble kjent på treningssenteret hvor jeg jobber. Han kom bort til meg og spurte om det var noen plass å bokse. Siden det snakket vi litt hver gang han kom innom.

Krokdal forteller at de raskt fant tonen, og at de hadde mye til felles – ikke minst treningsentusiasmen.

–Så det føltes naturlig. Han trente med meg noen ganger, og vi ble bedre kjent, sier 24-åringen.

Før han ble filmstjerne, var Lundgren en merittert kampsportutøver, med EM-gull i karate i 1980 og 1981. Krokdal visste imidlertid ikke hvem den svenske giganten var da de to begynte å trene sammen. Hun kjente ikke til hans Hollywood-gjennombrudd fra 1985 – da ha figurerte som russiske Ivan Drago i «Rocky IV». Krokdal hadde heller ikke fått med seg rollecomebacket i 2018-filmen «Creed II».

– Jeg visste ikke hvem han var og hadde ikke sett noen av filmene hans. Det har jeg fortsatt ikke, haha! Dolph sier «Keep it that way», forteller Krokdal.

Om aldersforskjellen

Lundgren har to ekteskap bak seg, med Peri Momm (1991–1992) og Anette Qviberg (1994–2011). Med sistnevnte har han to døtre på 23 og 18.

At kjæresten er 38 år eldre enn henne, bekymrer ikke Krokdal.

– Det er litt rart for oss også, men vi møttes og kom veldig godt overens. I teorien er det rart, men vi tenker ikke så mye over det når vi er sammen. Begge liker å trene og ha en sunn livsstil, og Dolph er veldig ung for alderen, påpeker 24-åringen.

Hun sier hun likevel er forberedt på reaksjoner.

– Vi vet at folk kommer til å reagere, men så lenge familie og folk nær oss synes det er OK, er det alt som betyr noe.

FORNØYD: Dolph Lundgren og Emma Krokdal på rød løper i Punta Cana i helgen. Foto: Daniele Venturelli / Getty Images Europe

Paret vender tirsdag tilbake til Los Angeles etter å ha deltatt på en film- og musikkfestival i Den dominikanske republikk. Der skred de opp den røde løperen sammen. Går alt etter planen, blir det tur hjem til Skandinavia om ikke så lenge.

– Vi har planer om både Sverige- og norgestur til våren, sier Krokdal.

Lundgren sto også på rollelisten i 2018-filmen «Aquaman», og ifølge filmnettstedet IMDb har han en rekke nye skuespillerprosjekter på gang.

Publisert: 21.01.20 kl. 09:21

