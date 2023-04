ROSA: Ryan Gosling og Margot Robbie i Las Vegas tirsdag.

Ryan Gosling tvilte på seg selv før ny film: − Hva skjedde, liksom?

Ryan Gosling (42) gikk «all in» da han og Margot Robbie (32) kastet glans under CinemaCon i Las Vegas tirsdag.

Gosling og Robbie var iført matchende antrekk da de ankom arrangementet for å snakke om sin nye film «Barbie».

Mens Robbie spiller Barbie, fyller Gosling rollen som hennes drømmemann, Ken.

– Jeg hadde bare fjern kjennskap til Ken, og jeg visste ikke hvem han var på innsiden, betrodde Gosling under arrangementet i regi av Warner Bros. Pictures.

–Skal jeg være helt ærlig, tvilte jeg på min «Ken-ergi», forklarte den kanadiske stjernen, ifølge Huffington Post.

FILMPAR: Ryan Gosling og Margot Robbie spiller kjærester. Her på tirsdagens arrangement.

Den langbente, veldreide Barbie-dukken har vært både populær og omstridt siden den ble lansert i 1959 av leketøysselskapet Mattel.

Når det for aller første gang lages en film om dukken, er det altså med australske Robbie i rollen.

Brå overgang

Gosling takker Robbie og regissør Greta Gerwig (38) for at han fant sin indre Ken. Han sier at de to kvinnene «lokket det frem i ham».

– Jeg gikk fra å leve livet mitt til plutselig en dag å bleke håret, barbere leggene, iføre meg skreddersydde, neonfargede antrekk og suse ned Venice Beach på rulleskøyter.

Han sier hans nye liv «kom kastet på som lett skarlagensfeber skarlagensfeberinfeksjonssykdom som skyldes bestemte bakterier».

– Jeg våknet en dag og måtte spørre meg om hvorfor sengetøyet mitt var fullt av selvbruningskrem. Hva skjedde, liksom?

Hva synes du om «Ken-ergien»? Se trailer og bedøm selv:

Gosling er kjent fra filmer som «La-La-Land», «Dagboken», «Crazy, Stupid, Love», Blue Valentine og «Drive». Robbie på sin side har markert seg i filmer som «Bombshell», «I, Tonya», «The Wolf of Wall Street», «Once Upon a Time in Hollywood» og «About Time».

Både Robbie og Gosling er tidligere nominert til Oscar to ganger.

Stolt Robbie

Robbie, som også er medprodusent, uttalte til pressen i 2019 – da det ble kjent at hun skulle spille Barbie – at hun mener det å leke med barbiedukker er viktig for et barns vei til selvoppdagelse.

– Barbie har gjennom seksti år bidratt til at barn har forestilt seg selv som så vel prinsesser som presidenter. Jeg er beæret over å ha fått rollen og for å produsere en film som jeg tror vil ha stor påvirkning på barn verden over.

BARBIE-TEAM: (F.v.:) Produsent Tom Ackerley, Ryan Gosling, America Ferrera, Margot Robbie, regissør Greta Gerwig og produsent David Heyman i Las Vegas tirsdag.

«Barbie» har verdenspremiere 21. juli, og settes opp på norske kinoer samme dag.

På rollelisten står også America Ferrera (39), Dua Lipa (27), Will Ferrell (55), Helen Mirren (77), Issa Rae (38), Simu Liu (34) og Michael Cera (34).