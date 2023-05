HOVEDROLLER: Jamie Lee Curtis og Lindsay Lohan i filmkomedien i 2003.

«Freaky Friday» gjør comeback etter 20 år

Jamie Lee Curtis (64) og Lindsay Lohan (36) er begge angivelig klare for å gjøre reprise.

Disney blåser liv i filmeventyret fra 2003. Det har både Hollywood Reporter og Variety fått bekreftet.

Og mor (spilt av Curtis) og datter (Lohan) dukker opp igjen.

Filmen om alenemoren og tenåringsdatteren spilte inn nærmere 1,7 milliarder kroner på verdensbasis, men fikk bare en treer på terningen av VGs anmelder.

Handlingen dreier seg rundt at de to en morgen våkner og finner ut at de har byttet kropper.

Det har i langt tid vært spekulert på om det vil komme en fortsettelse på kassasuksessen. Spekulasjonene avtok ikke da Curtis i februar skrev på Instagram under et bilde av seg og Lohan:

«I dag er det fredag, jeg bare sier det. Freaky fingers crossed», skrev skuespilleren.

DEN GANG DA: Jamie Lee Curtis og Lindsay Lohan på filmpremiere i Hollywood for 20 år siden.

I et intervju med Variety rett etterpå uttalte 64-åringen seg kryptisk:

– Det kommer til å skje. Uten at jeg skal si at noe skjer sånn offisielt, så ser jeg deg i øynene akkurat nå og sier: Selvsagt kommer det til å skje.

Lohan, som i disse dager er gravid med sitt første barn, har ikke kommentert den ferske bekreftelsen. Hun har imidlertid tidligere sagt til New York Times at både hun og Curtis «er åpne for muligheten».

– I så fall lager vi bare noe som folk vil forgude, lød det fra 36-åringen.

«Freaky Friday» baserte seg på Mary Rodgers’ bok fra 1972. Nå er forfatter Elyse Hollander i gang med på skrive manus til oppfølgeren.

