TV-KJENDIS: Jimmy Kimmel, her på Primetime Emmy Awards i Los Angeles i september.

Jimmy Kimmel skal lede Oscar: Fleiper om at alle flinke takket nei

Talkshow-veteranen Jimmy Kimmel (54) gjør comeback som programleder for verdens største filmprisutdeling.

Når Oscar-utdelingen arrangeres i Los Angeles 12. mars neste år, er det med Kimmel ved roret, melder Hollywood Reporter.

Det har han prøvd før – både i 2017 og 2018.

– Jimmy er den perfekte verten for å hjelpe oss til å hylle de utrolige kunstnerne og filmene under den 95. Oscar-gallen i rekken, lyder det i en kunngjøring fra Akademiet.

– Hans kjærlighet for filmer, TV-ekspertise og evne til å kommunisere med vårt globale publikum, vil bidra til å skape en uforglemmelig opplevelse for millioner av TV-seere verden over, heter det videre.

Sjefprodusentene for showet, Glenn Weiss and Ricky Kirshner, sier at de er henrykt over at Kimmel har takket ja.

– Vi vet at han er morsom og klar for alt, sier duoen.

– En ære eller en felle

Kimmel uttaler selv ifølge Hollywood Reporter at det å bli spurt om å lede Oscar for tredje gang, «enten er en stor ære eller en felle».

– Uansett er jeg takknemlig overfor Akademiet for at de spurte meg så raskt etter at alle andre flinke takket nei, sier han spøkefullt.

Med i produsent-teamet er også Kimmels egen kone, Molly McNearney.

Skandaler

Da Kimmel debuterte som Oscar-vert, måtte han finne seg i å havne i skyggen av en enorm tabbe – nemlig at feil vinner ble lest opp i toppkategorien «Beste film» – en flause som skyldtes at prisutdelerne Faye Dunaway og Warren Beatty ble tildelt feil vinnerkonvolutt.

Det skal likevel mye til for å skape like mye furore og skandale som det Will Smith klarte i år, da han tente på alle plugger og klappet til prisutdeler Chris Rock.

I fjor delte Amy Schumer, Regina Hall og Wanda Sykes på vertinneoppdraget. Da fulgte 17 millioner mennesker direktesendingen.

