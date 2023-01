PÅ BEDRINGENS VEI: Jeremy Renner, her på en premiere i London i 2021.

Jeremy Renner skrevet ut fra sykehus

Filmstjernen Jeremy Renner (52) ble livstruende skadd i møtet med egen brøytemaskin. Nå er han hjemme igjen.

Skuespilleren melder selv på Twitter tirsdag at han har kunnet se den ferskeste episoden av sin egen serie «Mayor Of Kingstown» fra stua hjemme.

«Ute av hjernetåken og på bedringens vei. Jeg er lykkelig over å kunne se episode nummer 201 hjemme med familien», skriver Renner.

Han legger ved emojis som viser et rødt hjerte og foldede hender.

Renner fylte 52 år 7. januar. Men situasjonen kunne vært annerledes.

Hollywood-stjerne ble 2. januar kritisk skadet av sin egen brøytemaskin, en PistenBully, eller såkalt SnowCat, på over 6,3 tonn.

Renner hadde satt fra seg kjøretøyet, som plutselig begynte å rulle. Han forsøkte så å hoppe inn brøytemaskinen for å stoppe den.

– Det var da han ble kjørt over av PistenBullyen, fortalte sheriffen i Washoe County etter hendelsen.

Renner ble fraktet med helikopter fra hjemmet sitt nær skifjellet Mt. Rose i Tahoe i Nevada til sykehuset.

Stjernen hadde hjulpet et familiemedlem som hadde kjørt fast bilen utenfor hjemmet hans.

«Jeg er for ødelagt nå til å taste, men jeg sender kjærlighet til dere alle», skrev Renner i et innlegg på Instagram få dager etter ulykken.

Renner har siden delt denne videoen fra sykehuset:

Renner har siden ulykken vært gjennom to operasjoner for skader både i brystområdet og bena. Amerikanske medier har meldt at han må belage seg på lang reahbiliteringsprosess.

Renner er to ganger blitt nominert til Oscar, for roller i filmene «Hurt Locker» og «The Town».

Han spilte også i filmen «Hansel & Gretel: Witch Hunters» fra 2013, hvor den norske altaværingen Tommy Wirkola hadde regi. Renner er i tillegg kjent for sin tolkning av superhelten Clint Barton, også kjent som Hawkeye, i Marvel-filmene og serien med samme navn.

Renner spiller superhelten Hawkeye i «Avengers»-filmene. Se hva norske Einar la inn i den siste filmen: