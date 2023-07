KINO: Interessen er enorm verden over for Hollywood-eventyret, der Margot Robbie og Ryan Gosling spiller Barbie og Ken.

Kino-jubel for «Barbenheimer»: − Overgår våre villeste drømmer

Folk flokker seg til kinosalene for å se storfilmene «Barbie» og «Oppenheimer».

– Dette er historiske kinotall. Vi har hatt høye forventninger til både «Barbie» og «Oppenheimer». Dette overgår våre villeste drømmer om salgstall, sier administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Gjennom helgen solgte «Barbie» 105.404 billetter, mens det ble solgt 74.125 billetter til «Oppenheimer».

Begge filmene har fått mye eksponering på ulike plattformer i forkant av premierene. Pedersen tror det hjelper for å skape fulle kinosaler.

REKORD TALL: «Oppenheimer» handler om den amerikanske fysikeren J. Robert Oppenheimer, som regnes som atombombens far. Cillian Murphy spiller hovedrollen.

Ifølge pressemeldingen ble det totalt solgt 8,8 millioner kinobilletter i Norge i 2022 mot 5,7 millioner billetter i 2021. I 2020 kunne norske kinoer vise til totalt 4,8 millioner solgte billetter, mens det året før var oppe i 11,3 millioner.

Pedersen skriver i en e-post til VG at tallene fra helgen tyder på at publikum er tilbake på kino.

– Men vi trenger store filmer fra både Norge og USA for å komme helt tilbake til kinobesøket vi hadde før pandemien. Sommeren 2023 er et bevis på dette!

Mest sett på kino i 2023 er «Super Mario Bros.» med 408 371. På annenplass er «Kampen om Narvik» med 333 888 solgte billetter i år, mens «Avatar: The Way of Water» er sett av 323 584 dette året.

Norske Veronica endte opp på «Barbie»-settet under L.A.-ferie:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post