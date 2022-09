FILMSTJERNESMIL: Julia Roberts og George Clooney i «Ticket To Paradise».

Filmanmeldelse «Ticket To Paradise»: Filmen fra en svunnen tid

«Mamma Mia!» uten musikken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ROMANTISK KOMEDIE

«Ticket To Paradise»

USA. Tillatt for alle. Regi: Ol Parker

Med: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier, Billie Lourd

Eks-ekteparet David (George Clooney) og Georgia (Julia Roberts) er på kjeklende kollisjonskurs når det gjelder absolutt alt her i verden. Bortsett fra én ting: At datteren Lilys (Kaitlyn Devers) forestående bryllup må stanses, stanses, stanses.

Lily er tilsynelatende det eneste gode som kom ut av unionen mellom arkitekten David og galleristen Georgia, som varte i fem år og ble oppløst for et par tiår siden. Lily er nettopp blitt ferdig med jurist-utdannelsen, og foreldrene unnet henne turen til Bali, dit hun og venninnen Wren (Billie Lourd) har dratt for å feire milepælen.

DE HATER HVERANDRE, JA: George Clooney og Julia Roberts i «Ticket To Paradise».

Vel fremme i paradis, rammer katastrofen. Lily blir sjokkforelsket. Ikke bare i Bali som sådan, men også balineseren Gede (Maxime Bouttier). Han jobber som sjøgressfarmer. Hvilket blant annet innebærer at han arbeider i bar overkropp. Lily bare vet at hun har funnet sitt livs kjærlighet.

David og Georgia kjøper flybilletter til paradis, de også – fast bestemt på å sette en stopper for dette tullballet. Bali? Sjøgress? Planen er jo at Lily skal gjøre karriere og tjene masse penger. Det er det som er den amerikanske drømmen.

Det David og Georgia ikke vet, er at folk på Bali, i hvert fall i følge den britiske regissøren og manusforfatteren Ol Parker, faktisk er mye lykkeligere enn oss andre. Fra de står opp om morgenen og til de går og legger seg om kvelden.

Klimaet gjør sitt, selvsagt. Samt det at familiene er store og nært knyttet til hverandre. Ja, ikke for å eksotifisere dem eller noe slikt, altså. Men disse menneskene eksisterer da vitterlig på et høyere spirituelt plan, gjør de ikke?

JOBBER OG «SLITER»: Maxime Bouttier i «Ticket To Paradise».

Én ting er sikkert: Det er vakkert på Bali. Det synes til og med David og Georgia, hvis knall-og-fall forsøk på å sabotere den kommende begivenheten går sånn passe. Sistnevnte er sammen med en yngre mann nå. En fransk pilot. David har forblitt singel. De har «hatet» hverandre i en årrekke, som sagt, og krangler om alt.

Men kan det tenkes at de varme vindene på øya kan gi dem et dytt i ryggen? Kan det tenkes at kamphanene – gulp! – finner tilbake til hverandre?

All den tid «Ticket To Paradise» er en slik film som den tross alt er, føles det ikke som noe spoilerovergrep å si følgende: Ja. Det kan tenkes. Når to så pene mennesker som Clooney og Roberts opptrer sammen på film, er det selvfølgelig meningen at de skal fatte romantisk interesse for hverandre. Noe annet går simpelthen ikke.

«FØLG HJERTET DITT, JENTA MI. MEN IKKE HIT!»: Kaitlyn Devers (til venstre) og Julia Roberts i «Ticket To Paradise».

«Ticket To Paradise» er et ublu forsøk på å lage en slags «Mamma Mia! 3», uten den fine musikken (Parker skrev og regisserte den ikke usjarmerende «Here We Go Again» i 2018). Den er også en søtlig, mild bris fra en svunnen, mer uskyldig tid. Nemlig 1990-tallet, da den romantiske komedien regjerte verden, og Julia Roberts smil, det mest hvit-tannede i sitt slag i den vestlige verden, var nok til å få oss til å tro på en bedre, mer romantisk fremtid.

Både Parker, Clooney og Roberts vet at «Ticket To Paradise» er en anakronisme, en film som har null og niks med 2022 å gjøre. Men når man først har sånne smil, bør man ikke bruke dem?

BRYLLUPET PÅ BALI: Kaitlyn Devers (foran) i «Ticket To Paradise».

«Ticket To Paradise» er utvilsomt laget for jentevorspielet, utdrikningslaget og kvinner som drømmer om å gifte seg om natten. Men om du som en mer normalt filminteressert skulle forville deg inn på den, kan du alltids forlyste deg med å se på den som et eksperiment i hvor langt god, gammeldags filmstjerne-utstråling fremdeles kan ta en (svak) film.

Roberts’ kameratekke er avsindig. Clooney, som kan bli fjollete i lette komedier, er på sitt mest avslappede og Cary Grant-aktige. Sammen lager de hakkemat av de yngre stjernene. «Ticket To Paradise» skal nå en gang liksom handle om Lilys bryllup. Men det er det ingen som kommer til å bry seg om.

Misforstå meg rett. Dette er en dårlig film, og jeg prøvde å bli sur av den. Jeg bare klarte det ikke.