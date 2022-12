«KULTURMANN» I SITT RETTE ELEMENT: Daniel Giménez Cacho og venninner i «Bardo – en usann fortelling om en håndfull sannheter».

Filmanmeldelsen «Bardo»: Migrantens melankoli

En svært severdig egotripp.

DRAMA

«Bardo – en usann fortelling om en håndfull sannheter»

Premiere på Netflix fredag 16. desember

Mexico. 15 år. Regi: Alejandro G. Iñárritu

Med: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, íker Sánchez Solano, Francisco Rubio

Påfallende mange filmregissører, især de som har fått tilnavnet «mester-», ender opp her før eller senere. De lager en film om en kunstner, til forveksling lik dem selv, som ser tilbake på livet og karrieren, og stiller de helt store spørsmålene om livet, kjærligheten og døden.

Vi vanlige lønnsmottagere pleier å kalle dette stadiet i livet for «midtlivskrisen». Men mesterne forsøker stadig å omsette tilstanden i storslagne fiktive film-memoarer à la «8 ½» (Federico Fellini, 1963), «Jordbærstedet» (Ingmar Bergman, 1957), «All That Jazz» (Bob Fosse, 1979), «Den store skjønnheten» (2013) og «The Hand Of God» (2021, jepp, Paolo Sorrentino har laget to). For å nevne bare noen.

HVEM ER MANNEN I SPEILET: Daniel Giménez Cacho i «Bardo – en usann fortelling om en håndfull sannheter».

Disse filmene har etter hvert fått har en egen, flanerende visuell og fortellerteknisk stil, et sted mellom drøm og våkenhet, innarbeidet nok til at den for lengst har latt seg parodiere (Woody Allens «Stardust Memories, 1980). Gudene skal vite at det er lett å angripe dem: Navlebeskuende og snikskytende hyllester-til-seg-selv som de kan være.

Men disse egotrippene kan også være relativt universelle. Vi leter alle etter oss selv i det vi husker fra barndommen, i triumfene, tapene og tragediene som ble betingelsene for eksistensen vår. Livet, mann (og kvinne)! Unektelig ganske heavy greier, hæ?

Mannen som til de grader er hovedpersonen i «Bardo – en usann fortelling om en håndfull sannheter» («bardo» er et buddhistisk begrep som betegner tilstanden mellom død og gjenfødelse), Silverio (Daniel Giménez Cacho), har det vi kan kalle et filosofisk bonusproblem: Han er en meksikansk mann som forlot sitt fødeland til fordel for mer trygghet og flere muligheter i USA, og stadig er usikker på om hvorvidt det var riktig av ham å gjøre det.

PÅ GJENGRODDE STIER: Daniel Giménez Cacho og Ximena Lamadrid på ferie i Mexico i «Bardo – en usann fortelling om en håndfull sannheter».

Silverio har bakgrunn fra TV og reklame, men er på eldre dager blitt en journalist som lager «dokufiksjon» om meksikanere og meksikanske forhold. Dette har gjort ham til en vel ansett mann i liberale kretser i sitt adopterte hjemland, men mindre populær blant gamle kolleger hjemme, der de synes han er en hykler og en jålebukk.

Han har en kone, Lucia (Griselda Siciliani), og to barn, som av og til synes å være av den samme oppfatningen. Han hjemsøkes av sine avdøde foreldre, og enda mer av barnet som ikke ble: Sønnen Mateo, som han drømmer at ble dyttet tilbake i mors liv umiddelbart etter fødselen, fordi barnet syntes at «verden er for jævlig».

Nå skal Silverio tildeles en ærespris i sitt nye land, for lang og tro tjeneste. Og akkurat som tilfellet var med Dr. Eberhard Isak Borg i «Jordbærstedet», sender påskjønnelsen ham ned i kaninhullet som er hans eget liv. Tid for å møte alle fortidens spøkelser og se seg selv i speilet. Hvem ble jeg?

BOOGIE WONDERLAND: Daniel Giménez Cacho slår seg løs på dansegulvet i «Bardo – en usann fortelling om en håndfull sannheter».

Hadde det ikke vært for det tokulturelle aspektet ved Alejandro G. Iñárritus film, dens store interesse for meksikansk historie og hvordan denne har virket og virker opp mot den rike naboen i nord, hadde «Bardo» på mange måter vært «Jordbærstedet» opp ad dage. Teknisk briljant og uhyre velspilt. Men like fullt en kopi som ikke kan erstatte originalen.

Det er «migrantens melankoli» – som vi kjenner fra den norske debatten i år, i kraft av at Karpe satt det på dagsordenen med «Omar Sheriff» – som gir «Bardo» særpreg, og gjør den til noe mer enn eksistensiell pludring om en «kulturmann», hans kaotiske følelsesliv og intellektuelle avmakt.

Det er enda godt, for kulturen er om sant skal sies ikke lenger vidåpen for regissører som lager nesten tre timer lange filmer om seg selv og sin egen livssmerte. Filmfolk med Iñárritus ego er en utdøende rase. Ingen – bortsett fra Netflix når de er i det rause hjørnet – ønsker å gi dem penger lenger.

DET LUKTER STORKAR: Daniel Giménez Cacho (til venstre) og Francisco Rubio som jantelovens vokter i «Bardo – en usann fortelling om en håndfull sannheter».

Undertegnede har hatt et nokså kjølig forhold til Iñárritus tidligere arbeider («21 gram», 2001; «The Birdman», 2014; «The Revenant», 2015), mye på grunn av de spjåkete magisk-realistiske elementene. Så er jeg glad for å kunne innrømme at det er nettopp de som gjør «Bardo» til noe spesielt.

Pretensiøs film? Gud, ja! Jeg vil tro at mange kommer til å gi opp før halvgått løp. Men for en viss type filmelsker er «Bardo» til å spise opp. Undertegnede er den typen.