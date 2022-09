HOVEDROLLER: Harry Styles og Florence Pugh i «Don't Worry Darling».

Harry Styles-film får kjørt seg av kritikerne

«Don't Worry Darling» møtes med et skred av tommel ned-anmeldelser.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Thrilleren ble vist for kritikere på filmfestivalen i Venezia mandag, og mange av dem responderer med verbal kalddusj.

For eksempel anmelderen i The Independent, som mener at popstjernen er «karismaløs» i sin prominente rolle.

På Metacritic, som samler inn anmeldelser fra forskjellige medier, har filmen i skrivende stund 49 prosent «score», hvilket indikerer overvekt av negative anmeldelser.

Snittet vil bli ytterligere dratt ned når de inkluderer dommen fra BBC, som gir to stjerner av fem mulige.

– Harry Styles lever ikke opp til materialet her, med blytung linjelevering og mangel på lys og skygge som gjør at scenene hans med [Florence] Pugh faller flatt til jorden, skriver den britiske kringkasteren.

LANSERER FILMEN: «Don't Worry Darling»-gjengen på filmfestivalen i Venezia. Fra venstre: Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, regissør Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pugh og Nick Kroll.

Samme lave karakter får filmen av både The Guardian, Los Angeles Times og Rolling Stone.

– Kinaputt

Filmens første norske anmeldelse er heller ikke særlig rosende, i form av en treer på terningen fra NRK.

– Sprengstoffet blir redusert til en kinaputt, mener anmelder Birger Vestmo.

– Når det gjelder Harry Styles, er jeg redd han kommer til kort. Han er en god popartist, men har rett og slett ikke den nødvendige spennvidden som skuespiller i en så stor og viktig rolle, skriver NRKs kritiker.

Opprinnelig skulle Shia LaBeouf ha spilt rollen Styles endte med å gestalte.