USKYLDENS ANSIKT?: Rakel Leonora Fløttum i «De uskyldige». Foto: Mer film

Filmanmeldelse «De uskyldige»: Groruddalen gothic

Barna er de andre.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA/HORROR/THRILLER

«De uskyldige»

Norge. 15 år. Regi: Eskil Vogt

Med: Rakel Leonora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina Yasmin Bremseth Asheim, Ellen Dorrit Petersen, Morten Svartveit, Kadra Yusuf, Lisa Tønne

Søstrene Ida (Fløttum) og Anna (Brynsmo Ramstad), mamma (Dorrit Petersen) og pappa (Svartveit) har nettopp flyttet inn i blokk på Romsås. Det er høysommer, dagene er lange og lyse, vi hører fotballer som blir sparket og det fuktige suset fra den omkringliggende skogen.

Anna er tungt autistisk og uten språk. 9 år gamle Ida har et snev av sadisme i seg, slik noen unger har. Hun legger glasskår i storesøsterens joggesko, og hun blir med når den nye vennen Ben (Ashraf) vil kaste en katt fra en høyde.

AUTISTISKE ANNA: Alva Brynsmo Ramstad i «De uskyldige». Foto: Mer film

Sammen med et fjerde barn, Aisha (Bremseth Asheim), som bor sammen med moren sin (Yusuf), skal ungene bruke fellesferien til å utforske sine overnaturlige evner. Ben kan flytte fysiske objekter ved hjelp av ren tankekraft – såkalt telekinese. Asiha kan tilsynelatende kommunisere telepatisk med den ikke-verbale Anna.

«Med stor makt følger stort ansvar», pleier Spider-Man/Peter Parker å si. Men Ida, Anna, Aisha og Ben er barn – de er for unge for ansvar. I stedet bruker især Ben evnene sine på uklokt vis, ofte til å hevne seg på folk han synes har gjort urett mot ham (så som moren, spilt av Tønne). «Jeg kan få folk til å gjøre ting», sier han til Ida. Det stemmer, og det kommer lite godt ut av det.

MØRKETS SNÅSAMANN: Rakel Leonora Fløttum og Sam Ashraf i «De uskyldige». Foto: Mer film

Eskil Vogts oppfølger til «Blind» (2014) er en kunstnerisk horrorfilm. Den finner en stemningsfull nerve i miljøskildringen av et lite, sedat samfunn som plutselig blir overmannet av uhygge, midt i en sløv sommer. De voksne er for statister og fremmedelementer å regne i «De uskyldige»; det er barnas verden vi skal inn i. Perspektivet føles eksotisk allerede før de underlige, overnaturlige tingene begynner å skje.

Vogt har lagt ned en betydelig innsats med de fire barna. Alle gjør dypt troverdige prestasjoner, og spesielt Fløttum (Dorrit Petersens datter) har en besnærende, halvsmilene tilstedeværelse. Hun ser ut som en engel. Men vi aner ikke hvem hun er.

DE ER SÅ SØTE NÅR DE ER SMÅ: Regissør Eskil Vogt (i midten), flankert av (fra venstre): Mina Yasmin Bremseth Asheim, Rakel Lenora Føttum, Sam Ashraf og Alva Brynsmo Ramstad. Foto: Christian Breidlid / Mer film

Filmmusikken, ved den finske komponisten Pessi Levanto, og lyddesignen understreker uhyggen på effektivt vis, og de grusomme scenene er virkelig grusomme (ikke minst fordi de involverer barn). Så kan det nok sies at horroreffektene – grener og bein som knekkes, grunnen som beveger seg under barnas føtter – blir slitt av gjentagelse.

Poenget? Å formidle at barna univers er grunnleggende ugjennomtrengelig for voksne, og mystisk også for barna selv. «De uskyldige» er godt eget til å sette en støkk småbarnsforeldre, for å si det slik.

«De uskyldige» ble vist i Cannes i går, der den deltar i sidekonkurransen «Un certain regard». Norsk premiere er 27. august.