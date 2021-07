SIER NEI: Skuespiller Gillian Anderson sier nei til undertøy på overkroppen. Foto: Chris Pizzello / Invision

Gillian Anderson kaster BH-en

Skuespiller Gillian Anderson vil ikke gå med brystholder lenger.

Av Oda Elise Svelstad

– Jeg beklager, men jeg bryr meg rett og slett ikke om brystene mine når magen min til slutt, jeg kommer ikke til å gå med BH lenger, sier Gillian Anderson.

CNN er blant dem som har omtalt uttalelsen.

«The Crown»-skuespilleren meddelte nyheten til fansen under en spørsmål-svar seanse på Instagram.

– Jeg er så lat at jeg ikke orker å gå med BH lenger. Jeg klarer rett og slett ikke mer, sier hun, før hun legger til:

– Det er bare altfor ukomfortabelt.

«SØNN OG MOR»: Gillian Anderson med Asa Butterfield i den kritikerroste Netflix-serien «Sex Education». Foto: Sam Taylor/Netflix / May 25 Ep 1-55.dng

Samtaletemaet oppsto etter at en fan spurte henne om hvilke antrekk hun brukte under «lockdown».

Flere støtter uttalelsen hennes, og slenger seg angivelig på klesvalget.

En twitter-melding som har gått viralt lyder:

– Hvis den prisvinnende skuespilleren Gillian Anderson sier nei til BH, hvem er vi til å være uenig i det?

Også forfatter Nicky Clark hyllet Anderson i en kronikk for den britiske avisen The Independent:

- Jeg applauderer Gillian Anderson’s holdning til hengende bryst - det fremhever vårt elsk-hat-forhold til et plagg som tilsynelatende skal være godt for oss, uten at det egentlig er det, skrev hun.

Amerikanske Anderson er nok for de aller fleste mest kjent fra detektivserien «The X-Files» som gikk på TV fra 1993–2018.

Her spilte hun FBI-agenten Dana Scully – en rolleprestasjon hun vant flere priser for, blant annet Emmy og Golden Globe.

Den siste har hun også gjort seg bemerket i rollen som Margaret Thatcher i «The Crown», hvor hun vant Golden Globe for beste kvinnelige birolle i en TV-serie.

«X Files»-stjernen har de siste to årene også fått mye oppmerksomhet for sin rolle som sexolog i den kritikerroste Netflix-serien «Sex Education».

I den forbindelse gjorde hun et «bildestunt» med et utvalg dildoer, noe hun fikk hyllest for.