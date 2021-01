I KNALLHARDT VÆR: Filmstjernen Armie Hammer, her på en premiere i Hollywood i 2018. Foto: AFP

Armie Hammer avhørt av politiet etter omstridt video

Instagram-skandalen rundt Hollywood-stjernen Armie Hammer (34) baller på seg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det stormer rundt den amerikanske skuespilleren i kjølvannet av de de angivelig private Instagram-meldingene som nylig ble spredt for offentligheten. Meldingene gikk ut på grafiske seksuelle fantasier, samt kannibalistiske tendenser og ønske om å drikke blod.

Bakgrunn: Trekker seg fra film etter Instagram-storm

Politiet på den karibiske øya Grand Cayman bekrefter overfor Page Six at de fredag i forrige uke hadde en prat med Hammer om den aktuelle videoen.

Videoen er fra et hotell, og blant annet ser man en undertøyskledd kvinne bakfra på en seng. Under videoen skrev Hammer blant annet:

«Vel ... Min ekskone (av en veldig god grunn) nekter å komme tilbake til USA med mine barn. Så jeg må returnere til Cayman ... noe som stinker. Bortsett fra at det er et par fordeler.»

Han siktet da til kvinnen som han omtalte som «Miss Cayman».

Beklager

Hammer har gått ut i en lydmelding på Cayman Compass og beklaget videoen. Han sier der at han er svært lei seg og forklarer at det var et tåpelig forsøk på humor. Han påstår at videoen er stjålet fra hans private konto, og han forsikrer at kvinnen på videoen ikke er regjerende Miss Cayman.

– Jeg beklager på det sterkeste overfor Miss Cayman, som jeg ikke kjenner, og til hele organisasjonen. Det var heller ikke min hensikt å antyde at det er Miss Cayman som vises på videoen.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Unnskyldningen kom etter at styreformann i Miss Universe-apparatet på øya, Derri Dacres-Lee, gikk ut på Instagram og beskrev videoen som «veldig opprørende».

Politiet på Grand Cayman bekrefter i en pressemelding at de på bakgrunn av en anmeldelse har snakket med den mistenkte. De oppgir ikke navn, men skriver at saken omhandler en video i sosiale medier, og at den som har postet den, har fått en advarsel.

(Artikkelen fortsetter under)

EKSKONA: Armie Hammer og Elizabeth Chambers, her i New York i 2019, ble separert i fjor. Foto: Charles Sykes / AP

Instagram-meldingene i sentrum for den opprinnelige oppstandelsen skal ha blitt utvekslet mellom Hammer og en kvinne i perioden 2016–2020.

Det er aldri blitt bekreftet at meldingene virkelig stammet fra Hammer. I en pressemelding i forrige uke skrev han at han «ikke vil kommentere bullshit-påstandene». Samtidig trakk han seg fra en storfilm med Jennifer Lopez (51).

Utlevert av eks

Men dette var altså bare starten på oppstandelsen. Kort etter sto ekskjæresten og app-gründeren Courtney Vucekovich (30) frem i New York Post med åpenhjertige betroelser om det hun i noen måneder i fjor hevder var et fysisk og mentalt belastende forhold.

Også overfor henne skal Hammer ha uttrykt kannibalistiske fantasier.

I forrige uke dukket også den omstridte videoen opp.

Nyseparert

På privaten var Hammer inntil nylig gift med TV-profilen Elizabeth Chambers (38). Nyheten om at paret skal skilles, kom i fjor sommer.

Hammer har 1,6 millioner følgere på sin offentlige Instagram. Hans siste post er fra 3. januar – like før stormen braket løs.

NETFLIX: Armie Hammer og Lily James spiller hovedrollene i den ferske strømmefilmen «Rebecca». Foto: Kerry Brown / Netflix

Mediene spekulerer i hvem som skal erstatte Hammer i «Shotgun Wedding» etter at han trakk seg. Innspillingen skulle starte i disse dager. Ifølge Entertainment Tonight er Josh Duhamel (48) i tidlige forhandlinger med filmselskapet.

Hammer på sin side står på nettstedet IMDb.com oppført med en rekke nye filmprosjekter. 34-åringen er fra før kjent fra filmer som «Rebecca» og «Call My by Your Name». Han er også aktuell i oppfølgeren til sistnevnte.

Kinopublikum husker Hammer også fra Facebook-filmen «The Social Network» – se traileren her: