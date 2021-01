RETTSSAKEN: Laila Anita Bertheussen under domsavsigelsen i Oslo tingrett fredag. I bakgrunnen fagdommer Anniken Nygaard Ottesen og dommer Yngvild Thue. Foto: Esther Bjørneboe / Pool

Stjerneregissør vil lage TV-serie om Bertheussen-saken

Morten Tyldum (53) er så fascinert av historien om Laila Bertheussen (55) at han vil lage dramaserie av den.

Den norske Hollywood-regissøren røper planene overfor amerikanske Deadline. Norske Rushprint var de første til å fange opp nyheten her til lands.

– Dette er en fascinerende og viktig historie som belyser det politiske klimaet – enkelte ganger på absurd og urovekkende måter – og hvem som får bestemme hva som er sant, sier Tyldum til Deadline.

Angivelig er det snakk om en miniserie.

Tyldum er sammen med Guri Neby primus motor for produksjonsselskapet Anonymous Content Nordic. Målet er å presentere norske og andre nordiske historier for et globalt publikum.

BERØMT: Morten Tyldum, her på en filmpremiere i las Vegas i 2017. Foto: Chris Pizzello/AP

Laila Anita Bertheussen, samboer til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (56), ble fredag denne uken dømt til ett år og åtte måneder ubetinget fengsel for trusler og angrep på demokratiet. Hun har anket dommen.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Tyldum – heller ikke med Bertheussens advokat, John Christian Elden.