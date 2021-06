BORTE: Libuše «Askepott» Šafránková er død, 68 år gammel. Foto: DEFA/NRK

«Askepott» er død

Ett av de kjæreste tv-ansiktene på den norske julaften, Libuše Šafránková, er død. Hun ble 68 år gammel.

Av Stein Østbø

Det er den tsjekkiske nyhetskanalen CT24 som melder dette. Ifølge kanalen blir dødsfallet bekreftet av hennes skuespillermann, Josef Abrhám.

Libuše Šafránková var en svært kjent skuespillerinne i hjemlandet Tsjekkia, men vil for alltid bli husket for sin rolle som Askepott i «Tre nøtter til Askepott» fra 1973, en film som sendes hver julaften her i Norge og som også godt huskes for Knut Risans fortellerstemme.

PRISVINNER: Libuše Šafránková ble i 2008 kåret til beste kvinnelige skuespiller i Tsjekkia. Her sammen med mann, Josef Abrham. Foto: Veronika Simkova / CTK / NRK

Libuše Šafránková har slitt med sykdom i flere år og kom ikke selv til Norge da «Tre nøtter til Askepott»-filmen skulle feires i nyoppusset versjon i 2015. Også prinsen trakk seg i siste liten, men regissøren, Václav Vorlíček, var til stede i sitt 86.år.

– Libuše Šafránková, som spiller Askepott er dessverre altfor syk til å komme til Norge. Jeg prøvde å få henne med hit, men hun orket ikke. Hun orket heller ikke å spille inn en hilsen på video som vi kunne vise i Oslo, sa regissøren til VG den gangen.

I februar i år begynte også innspillingen av en norsk versjon av Askepott. I hovedrollen der finner vi Astrid Smeplass, bedre kjent under artistnavnet Astrid S. Hun fortalte da at hun trodde det var en feil da hun ble kontaktet for rollen.

– Men etter flere runder med auditioner og samtaler med vår fantastiske regissør Cecilie Mosli, ble jeg spurt om jeg ville gjøre rollen som Askepott. Da ble jeg mildt sagt glad, sa hun.

Regissøren av den originale filmen, Václav Vorlíček, fortalte imidlertid til VG i 2015 at han selv lette lenge for å finne den rette personen til å spille Askepott.

– Prinsen fant jeg nesten med en gang. Men ikke Askepott. Jeg lette og lette, på alle tenkelige steder. Men uten hell. Men så kom jeg plutselig på at jeg hadde sett en ung kvinne i rollen som Barunka i en TV-film basert på en av Božena Němcová’s klassiske romaner. Da var jeg ikke et øyeblikk i tvil. Libuše Šafránková var Askepott. Det kunne bare bli henne og jeg sendte henne manuskriptet med et tilbud om rollen. Heldigvis takket hun ja – og hun var til og med vant til å ri fra barndommen av, sa en begeistret regissør.