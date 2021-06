KNALLRØDT: Charlize Theron ankom premieren i en farge som matcher rollefigurens temperament. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

«Fast & Furious»-aktuelle Charlize Theron: Stolt av psykopat-rollen

Charlize Theron (45) får lov til å pushe egne grenser i actionfilmen. Det liker hun.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«F9: Fast & Furious: The Fast Saga» hadde førpremiere i Hollywood fredag. Selv om ikke alle skuespillerne i filmen var til stede, var det en temmelig stjernespekket rød løper foran Chinese Theater.

Iført miniskjørt og en knallrød, fluffy fuskepelsjakke var Charlize Theron kanskje det aller største blikkfanget.

Den sørafrikanske filmstjernen gjentar skurkerollen som Cipher fra «F8»-filmen i 2017.

– «F9» har gitt meg muligheten til å være så gal og psykopatisk som mulig, forklarte Theron til E! Online på vei inn i kinosalen.

– Vanligvis får jeg ikke lov til det. Det er noe jeg ofte må slåss for. Men her var de bare sånn: «Ja! Jo galere du er, dess bedre! Fantastisk».

Theron uttalte videre at hun mener Hollywood gjennomgår en forvandlingsprosess, der «kompliserte kvinner» og andre kvinnelige roller får stå mer i sentrum enn tidligere.

– Selv om de er vanskelige og beinharde kvinner, forklarte 45-åringen.

Theron mener det har skjedd en utvikling de siste ti årene, der krevende kvinner også kan bli sett på som fascinerende.

– Jeg er glad for at jeg får være med på denne prosessen, for det var ikke sånn da jeg startet karrieren, uttalte Theron på den røde løperen.

Hun fortsatte med å fortelle om presset hun har opplevd om alltid å spille roller som er «snille og lette å like». At om hun fikk være noe annet, så fantes det likevel en grense hun sjelden fikk krysse.

– Men disse samtalene har jeg ikke lenger, nå når alle typer roller er mer tilgjengelig også for kvinner.

Theron har en lang rekke filmer på merittlisten, men hun har fått spille lite flatterende skikkelser før. Hun er aller mest berømt nettopp for rollen som kaldblodig drapskvinne i 2003-filmen «Monster», som gjorde henne fortjent til en Oscar-statuett.

Men så var den filmen basert på en ekte historie.

«F9: Fast & Furious: The Fast Saga» får verdenspremiere 25. juni. Da settes den også opp på norske kinoer.

