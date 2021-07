KRITIKER: Per-Olav Sørensen er en av flere bransjenestorer som stiller seg bak de stevnede norske skuespillerne i kritikken mot danske Panorama Agency. Foto: Line Møller

Per-Olav Sørensen om Panorama Agency: − Ren fryktkultur

Stjerneregissøren rykker ut med støtte til de stevnede norske «Exit»-stjernene. Det gjør også «Exit»-skaperen selv, Øystein Karlsen, og Emmy-vinneren Gjermund Stenberg Eriksen.

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Å stevne egne talenter er definitivt ikke veien å gå, fastslår Per-Olav Sørensen.

– Det vil skremme vettet av nye talenter som vurderer å undertegne. Jeg forstår virkelig ikke strategien. Det må i så fall være en strategi for å få de talentene som fremdeles er i agenturet til å sitte musestille i båten, men det er jo ikke et tillitsbasert samarbeid, det er ren fryktkultur, sier han.

VGs avsløring av søksmålet fra danske Panorama Agency mot de tre norske skuespillerne Agnes Kittelsen, Jon Øigarden og Nicolai Cleve Broch har skapt høye bølger i det norske filmmiljøet.

Nå får skuespillerne også støtte fra produsenter, regissører og manusforfattere. En av dem er altså Per-Olav Sørensen, en ledende skikkelse innen både teater, film og tv-drama gjennom snart 30 år.

Ett av ankepunktene til de tre stevnede mot Panorama Agency (PA) er kontraktbiten der man forplikter seg til å betale provisjon til agenten i lang tid etter at kontrakten er sagt opp.

Dette var årsaken til at Sørensen selv sa opp med PA under arbeidet med «Kampen om tungtvannet» i 2014, forteller han.

– Det stemmer. Hovedgrunnen var at jeg ofte selv initierte prosjekter i tv, film og teater, både som idéskaper, regissør og manusforfatter. Det ble urimelig i lengden å måtte betale prosenter på det jeg selv skapte. Det ble en dobbeltbeskatning. Da var det like greit å skille lag, sier Per-Olav Sørensen.

«Exit»-skaper Øystein Karlsen sier det rett ut;

– Jeg har gått så lei, at om to skuespillere er tilnærmelsesvis like gode for rollen, så caster jeg konsekvent den som ikke er på Panorama, forteller Karlsen.

OPPGITT: «Exit»-skaperen Øystein Karlsen. Foto: Ola Vatn / VG

– Ett av de største problemene med dem er at de rett og slett vanskeliggjør produksjonen gjennom en uholdbar forretningsskikk, og svært ofte uten at utfallet på noen måte gagner klientene deres økonomisk, mener Øystein Karlsen som forteller at han flere ganger har opplevd forsinkelser i møte med den danske agenten.

– Det eneste det fører til er at man får to fronter som står mot hverandre, snarere enn to samarbeidspartnere som prøver å løse alt til det beste for alle, både tidsmessig og økonomisk.

Konfrontert med dette, skriver PAs advokat, Bjarke Vejby, følgende til VG:

– Når en produsent som Øystein Karlsen hevder, at PA vanskeliggjør prosessen, så er problemet rett og slett at agenten – på vegne av skuespilleren – stiller økonomiske krav som ikke passer produsenten. Påstanden om at PA skulle være passive er helt udokumentert. Tvert imot er PA særdeles aktive. Igjen er problemet at produsenten vil ha skuespilleren så billig som mulig, skriver Vejby og legger til at «produsenten har kun én interesse, og det er å få honorar og omkostningsdekning til skuespilleren så langt ned som mulig, og gjerne under tariffen».

Advokat Vejby er også blitt konfrontert med kritikken fra Per-Olav Sørensen.

– PAs vilkår er ikke annerledes enn hva som gjelder internasjonalt, og det betyr ganske visst noe når tre kjente norske skuespillere søker å bruke mediene i denne tvisten som etter PAs oppfatning dreier seg å slippe utenom kontraktlige forpliktelser. Men sier ikke PA stopp, så kan PA like så godt slutte med agentvirksomhet, og så ender norske skuespillere igjen primært med roller i norske filmer og serier – uten den internasjonale dimensjonen, skriver han.

Samtidig er advokaten lite imponert over Per-Olav Sørensen som i dag representerer to av de saksøkte, Agnes Kittelsen og Jon Øigarden, etter at disse forlot PA.

– At han skulle kunne uttale seg med noe vekt om min klients handlinger, er helt uforståelig. Hvordan kan han selv forene rollen som agent med rollen som for eksempel produsent, hvor interessene er stikk motsatte? En slik interessekonflikt er helt uforenlig med en agentrolle, sier Bjarke Vejby.

– Det er jo rørende å se hvor opptatt PA plutselig er over nyetableringen av The Global Ensemble (TGE) i Norge, svarer Per-OIav Sørensen.

– Hvis danskene er bekymret for mine fremtidige roller i TGE, så foreslår jeg at de venter med å mene for mye til det første styremøtet er gjennomført. Da vil styresammensetning, eiermodell og rollefordeling bli offentliggjort av selskapets daglige leder Emnet Kebreab. Men jeg er ikke agent, og kommer heller ikke til å bli det, understreker Sørensen, som nå blant annet holder på med å lage en fiksjonsserie av Spotifys oppstartshistorie for Netflix.

Gjermund Stenberg Eriksen, som i 2017 hentet inn en Emmy-pris for «Mammon», sier han i en årrekke har irritert seg over useriøse agenter. Stenberg Eriksen presiserer at han uttaler seg til VG på generell basis, ikke om den verserende saken rundt Panorama Agency.

– Jeg har jo erfaring fra TV-serier, og der er forutsigbarhet – og at logistikken er i orden – en forutsetning for at folk skal ha det bra, for kvaliteten på sluttproduktet og ikke minst for økonomien, sier Stenberg Eriksen.

– Jeg er for agenter. Og jeg er for at skuespillere, serieskapere, fotografer, regissører og alle som trenger hjelp får agent. Så jeg er ikke imot flinke – eller middels – agenter, men utskuddene må ut av markedet, for det ødelegger for både hver og enkelt utøver og for bransjen. Kontrakter der du skal sende penger i flere år etter at du er ferdig med samarbeidet, er useriøs forretningspraksis. Dette er Norge, ikke USA.