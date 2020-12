I SUNNMØRSKE OMGIVELSER: Tom Cruise, her i forbindelse med innspillingen av «Mission: Impossible 7» tidligere i høst, er bare en av mange Hollywood-stjerner som nyter godt av norske myndigheters incentivordning. Foto: Odin Jaeger

Utenlandske filmer blir norsk milliardindustri

Siden 2016 har norske myndigheter delt ut 127 millioner kroner i refusjon til utenlandske storfilmer med blant andre Tom Cruise og Matt Damon. Tilbake har de lagt igjen verdier for over en milliard kroner.

Publisert: Nå nettopp

Nylig avsluttet Tom Cruise og hans produsenter den norske delen av «Mission: Impossible 7»-innspillingen i Norge, den foreløpig siste av en lang rekke storfilmer som har blitt spilt inn på locations i Norge etter at incentivordningen ble innført for fire år siden.

Ifølge Norsk filminstitutt som forvalter refusjonsordningen skal den «bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur».

Man kan søke om å få refundert inntil 25 prosent av produksjonens godkjente kostnader, altså kostnader som påløper i Norge og utbetales til norske skattytere.

Direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, sier til VG at incentivordningen har styrket Norges posisjon som destinasjon for filminnspilling.

– Hittil har incentivordningen tiltrukket produksjonsaktivitet til Norge på totalt 1,107 milliarder kroner. Etterspørselen etter ordningen er omtrent dobbelt så stor som budsjettet gir rom for, sier Mo, som legger til at de har hatt mer enn nok søkere til alle søknadsrundene.

– Ikke bare fra Hollywood, men også fra Bollywood og Kina og resten av Europa. Det har bidratt til inntekter for Norge, og norske filmarbeidere har fått andre oppdrag enn de ellers ville fått anledning til å prøve seg på, sier Kjersti Mo.

Mo trekker spesielt frem den nylig avsluttede innspillingen av «Mission: Impossible 7» – med kodenavnet «Libra».

– Det at «Mission: Impossible» klarte å gjennomføre innspillingen i Norge under et strengt smittevernregime, viser hvor gode vi har blitt på å fasilitere slike store produksjoner i Norge, mener hun.

«Mission: Impossible 7» er også den filmen som har størst refusjonsramme med sine 49, 6 millioner kroner. Denne innspillingen er imidlertid såpass fersk at det ennå ikke er utbetalt refusjon.

Her er noen av de største og mest kjente utbetalingene fra incentivordningen – hva de faktisk fikk i refusjon og selve refusjonsrammen i parentes.

«Mission: Impossible 7» (2020) – Ikke utbetalt ennå (49, 6 millioner kroner)

Filminnspillingen – og en svært åpen Tom Cruise – satte sitt preg på hele Romsdalen i høst. Cruise – alltid iført munnbind på grunn av coronasituasjonen – møtte flere ganger norske fans i pauser av filminnspillingen.

Det ble imidlertid litt rabalder rundt lovligheten av driften da crewet leide to skip fra Hurtigruten.

SNØMANNEN: Michael Fassbender spiller Harry Hole i «Snømannen», der flere opptak er lagt til Oslo. Foto: Solberg, Trond

«The Snowman» (2016) – 40, 5 millioner kroner (Samlet 51,1 millioner kroner for hovedopptak og etteropptak)

Filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen» fant sted i Oslo, der det var helt naturlig å plassere Nesbøs politihelt Harry Hole. Martin Scorsese, som opprinnelig var påtenkt regien, ønsket imidlertid å flytte Hole til Chicago, men slik ble det ikke.

Michael Fassbender fikk til slutt hovedrollen i «Snømannen», som ikke ble spesielt godt mottatt i Norge med blant annet terningkast to i VG.

JERNRING: Det var strenge sikkerhetstiltak da scener til den nye James Bond-filmen «No Time To Die» ble spilt inn i Nittedal i fjor vinter. Foto: Frode Hansen

«B25» (2019) – 15 millioner kroner (47 millioner kroner)

Den nye James Bond-filmen – med Daniel Craig i sin siste rolle som Bond – skapte ståhei i Nittedal nord for Oslo da store områder ble stengt av i forbindelse med innspillingen. Den 25. filmen om superagenten har også blitt offer for coronasituasjonen. Den skulle egentlig hatt premiere i april i år, men premieren er nå utsatt til april 2021.

«Downsizing» (2016) – 4, 5 millioner kroner (4,5 millioner kroner)

Ståhei ble det også da Matt Damon tok turen til Trollfjorden i Vesterålen for å spille inn scener til «Downsizing». Faktisk ble hele fjorden så å si nedstengt i fem dager for at de kunne arbeide i fred.

Kuriosa: den norske elbilen Buddy har også en «rolle» i filmen!

«Mission: Impossible 6 – Fallout» (2017) – 5, 4 millioner kroner (6,3 millioner kroner)

Også den forrige «Mission: Impossible» filmen førte Tom Cruise til Norge. Mest kjent er nok denne innspillingen for stuntene som Cruise utførte ved Preikestolen. Riktignok havnet denne sekvensen i India i selve filmen, men det var uansett Preikestolen som fikk PR.

NORSKE OMGIVELSER: Matt Damon og Hong Chau har hovedrollene i «Downsizing», der Vesterålen ble brukt som bakgrunnstablå i noen av scenene. Foto: Paramount Pictures

«The Postcards Killings» (2017) – 1, 1 millioner kroner (5, 6 millioner kroner)

Den Oscar-vinnende regissøren Danis Tanovic tok med seg crewet og filmet deler av denne filmen på Hardangervidda. Filmen baserer seg på en bok av James Patterson og Liza Marklund, og har Jeffrey Dean Morgan i hovedrollen.

Av andre tildelinger kan det være verdt å merke seg at den første norske produksjonen for HBO Europe, «Beforeigners», til sammen har fått 26, 4 millioner kroner for to sesonger, hvorav den siste er under innspilling nå.

Også flere andre storfilmer, som ikke kommer inn under incentivordningen, inneholder scener spilt inn i Norge de siste årene, deriblant Marvel-filmen «Black Widow» med Scarlett Johansson i hovedrollen (spilt inn på Sunnmøre), «Ex Machina» med Alicia Vikander (også den på Sunnmøre) og «Tenet» med Robert Pattinson i hovedrollen (spilt inn blant annet i Oslo).

Og – visste du at scenen der Galtvortekspressen kjører gjennom et snølandskap i «Harry Potter og Halvblodsprinsen» faktisk er spilt inn på Lesja øverst i Gudbrandsdalen?