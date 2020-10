Han VAR Bond. James Bond

IKON: Sean Connery her avbildet i Tyskland i 2001. Foto: Göran Bohlin

Sean Connery (1930–2020) er en av filmhistoriens største stjerner. Mot nokså mange odds.

Jon Selås

Selvfølgelig er hans berømmelse og status grunnlagt i at han var den første James Bond, og syv ganger mellom 1962 og 1983 ga skikkelse til den uforlignelige agent 007 – med lisens til å drepe – i verdensomspennende oppdrag i Hennes Majestets hemmelige tjeneste, basert på forfatteren Ian Flemings bøker.

En slik rolle kan lett skape båssetting, som ikke er til å komme ut av. Det skjedde aldri med Sean Connery; han fortsatte å utvikle et betydelig rolleregister gjennom hele den over 60 år lange karrieren og tett på 100 roller.

Enkle forhold

Han ble født inn i enkle forhold i Edinburgh i Skottland med en mor som jobbet som vaskedame, mens faren var fabrikkarbeider og lastebilsjåfør.

Unge Sean livnærte seg som ung mann med en rekke tilfeldige jobber, som melkemann, varebilsjåfør, ulike manuelle jobber, likkistemaker og sjømann i handelsmarinen (dimittert med magesår). Og så var han i tillegg aktmodell på Edinburghs kunstskole – hans velskulpturerte kropp var ytterst egnet; i 1952 representerte han Skottland i den da prestisjetunge Mr. Universe-konkurransen, og ble nnmmer tre.

Under et «japansk bad» i Bond-filmen «You Only Live Twice». Foto: Sidney Smart / AP

Fysikken hans ble et varemerke. Connery var en ruvende mann på nesten 190. Men da han etter hvert valgte å forfølge skuespillerdrømmen midt i 20-årene, visste han at dette ikke var nok.

Så med noe vekslende innsats tok han likevel dansetimer over en tiårssperiode; man kan si hva man vil om den store skotten, men uelegant beveget han seg aldri!

Mest sexy

Han kom langt fra gratis til Bond-rollen, heller. Produsenten Albert R. Broccoli visste nok at han hadde gode kort på hånden da han sikret seg filmrettighetene til Flemings 007-bøker.

Og han søkte derfor blant tidens aller største mannlige stjerner til hovedrollen, folk som Cary Grant, David Niven, James Mason og Roger Moore (allerede i 1962!).

Men det var Broccolis kone, Dana, som ble avgjørende – da hun så den relativt ukjente Sean Connery i et prøveopptak, mente hun at han var den mest sexy mannen hun noen gang hadde sett på film. Det avgjorde saken.

Sean Connery i 1964. Foto: AP

Fra «Dr. No» var altså saken avgjort; filmhistoriens største og mest lønnsomme actionserie var i gang. Og Sean Connery med den. Hans ubestikkelige nærvær, imponerende fysikk og handlekraft, intelligens og helt uimotståelige forføringskunster av en ustoppelig rekke «Bond-piker», ble et underholdningskonsept av helt unike dimensjoner.

Improviserte

På mange måter satte han også i utvidet forstand preg på rollen. I tillegg til de erkebritiske manerene og elegansen, gjorde han også sine egne valg i forhold til manus. Varemerkesetningen «My name is Bond. James Bond», var det nettopp han som improviserte frem.

Manusets mye lengre presentasjonslinje passet ikke figuren, ifølge Connery.

I 1971 var det imidlertid slutt, med «Diamanter varer evig»; hans «andre liv» begynte. Det vil si: 12 år senere gjorde han comeback i «Aldri si aldri» (1983), en slags ny bearbeidelse av «Operasjon Tordensky» fra 1965.

Det er blitt spekulert mye i denne tilbakevendingen til paraderollen, i produksjoner der Connerys uoverensstemmelser med varemerkets opprinnelige eiere nok var sentral, «Aldri si aldri» tilhører en annen produsent enn den opprinnelige, og sterke stemmer hevder derfor at den ikke kan regnes som «ordentlig» i rekken av de 27 Bond-filmene – til nå.

Fra innspillingen av «Goldfinger» i 1964. Foto: Victor Boynton / AP

Noen eldes, andre modnes, sa Sean Connery en gang under et intervju.

Og slik fortsatte karrieren. Han var ikke lengre en ung mann. Han ble, for eksempel, tidlig skallet. Han behøvde ikke tupe i «Dr. No». Men fra «Goldfinger» i 1964 var den på plass for å bevare skikkelsens image. Connerys talefeil – han maktet aldri å si en helt ren «s», i stede ble det en alltid gjenkjennbar «shhh-lyd» – ble et av hans varemerker.

Hans maskulinitet var imidlertid intakt; det ble mye soldatroller, action og handlekraft på ham i hele perioden, faktisk helt fram til «Entrapment» mot Catherine Zeta-Jones i 1999, da Connery var 69 år.

Filmfestivalen i Cannes i 1999. Foto: Petter Oftedal

Men likevel forandret rollene seg merkbart: Han gikk sømløst over i roller, ofte biroller, der han var mye mer av en onkel eller bestefar eller høvding – i alle fall en klok og pålitelig rådgiver for en yngre rollefigur, som i «Rosens navn» (1986), «De ubestikkelig» (1987) (der han for øvrig tar luven fra hovedrolleinnehaver Kevin Costner), «Indiana Jones og det siste korstog» (1989), «Robin Hood – tyvenes prins» og «I sannhetens tjeneste» (1995).

Havnet i krangler

Sean Connery var en meningssterk mann, som ikke sjelden havnet i klammeri med sine omgivelser. Krangelen med Bond-produsent Broccoli er velkjent. Og han flyttet fra Marbella i Spania til Bahamas (der han bodde til sin død), etter uoverensstemmelser med lokale spanske myndigheter.

Han var tiltenkt mange roller som han ikke tok. Mest kjent er at han var førstevalget til rollen som Gandalf i «Ringenes Herre»-trilogien (rollen gikk til Ian McKellen).

Men Connery forsto hverken bøkene eller var villig til å tilbringe 18 måneder på New Zealand til opptakene, så han takket nei.

1971: Sean Connery på et hotell i London. Foto: Robert Dear / AP

At han ble erkebritiske, London-baserte James Bond i Dronningens tjeneste, kan nok også sies å være et lite paradoks. Han var nemlig skotsk nasjonalist hele sitt liv – dog til tider kritisert for å være en skatteflyktning fra sitt hjemland i over 50 år.

Men hans forsvar for et helt selvstendig Skottland og rikelige pengegaver til sitt politiske ståsted, Det skotske nasjonalistpartiet, var det aldri noen som helst slags tvil om.

– Jeg vender tilbake til mitt hjemland når det blir fritt og selvstendig. Forhåpentligvis skjer det i min levetid, sa ofte Sean Connery.

Han rakk uendelig mye i løpet av et langt liv og en bemerkelsesverdig karriere. Men altså ikke akkurat det.

Foto: PA / PA Wire

Publisert: 31.10.20 kl. 19:59

