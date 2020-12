BETENKT: Filmregissør og produsent Geir Greni er kraftig provosert over å måtte betale tilbake 3,4 millioner kroner til Statens kompensasjonsordning. Foto: Gorm Kallestad

Må betale tilbake corona-kompensasjon: − Skammelig

Norske kinoer og filmdistributører nyter godt av regjeringens kompensasjonsordninger i 100-millionersklassen. Uavhengige filmskaper Geir Greni må betale tilbake sin støtte på 3,4 millioner kroner til filmen «Alle må dø».

Årsaken er at filmprodusenter ikke kommer inn under kompensasjonsordningen fordi de ikke defineres som arrangører – det er det kun kinoer og filmdistributører som gjør.

Derfor trekker nå Norsk kulturråd tilbake støtte på 3,4 millioner kroner til Geir Grenis Snurr Film – nær et halvt år etter tildelingen.

Det finner Greni blodig urettferdig.

Hans film, «Alle må dø», er kanskje den norske filmen som har blitt hardest rammet av pandemien med sin premiere fredag 13. mars – dagen etter at Norge stengte ned.

– Det er skammelig. All økonomisk risiko ligger på oss, sier Greni til VG.

– Jeg synes det er særs interessant at både kinoene og distributørene kan tjene gode penger på min film, omtrent uten å ha risikert en eneste krone, mens jeg som har laget filmen, kanskje må legge ned selskapet fordi vi ikke har mulighet til å betale en kompensasjon vi mottok i god tro, fortsetter han.

– Hvorfor skal kinoene og distributørene sitte igjen med alle pengene på noe som jeg har skapt? Som jeg har investert millioner i og brukt fire år på? Støtten går til de som har tapt billettinntekter – ja vel, men det har jeg som produsent tapt også. Alle produsenter har sine prosenter av billettinntektene. Likevel får vi ingenting!

LYSTIG LAG: Tinashe Williamson og Linni Meister er to av rolleinnehaverne i «Alle må dø». Filmens produsent, Snurr Film AS, fikk først utbetalt kompensasjon etter at Norge og norske kinoer stengte ned 12. mars – dagen før den planlagte premieren. Nå – et halvt år senere – trekker Norsk kulturråd tilbake støtten til filmen. Foto: Snurr Film

Han presiserer at dette ikke er et angrep hverken på kinoene eller distributørene.

– Jeg unner dem hver eneste krone. Mitt problem er med kulturrådet som åpenbart ikke har noen forståelse for hvordan filmbransjen fungerer, og som tydeligvis ikke bryr seg om hvordan det går med oss, heller, sier Greni.

2020 har vært et sant mareritt for ham og filmen «Alle må dø», som opprinnelig skulle hatt premiere på 110 kinoer den 13. mars.

Han har jobbet med skrekkfilmen «Alle må dø» i flere år.

Filmen handler om «et utdrikningslag fra helvete» og har profilerte personer som Linni Meister, Tinashe Williamson, Julia Schacht og Viktoria Winge i rollene.

Greni fikk utbetalt 3,4 millioner kroner i kompensasjon den 27. april. Først 12. oktober kom vedtaket og kravet om tilbakebetaling av disse pengene.

VG har sett avslaget fra Norsk kulturråd som forvalter kompensasjonsordningen. Der står det blant annet:

«Det er kinoene angitt i oversendte liste som etter forskriftens § 2 kan sies å formidle filmen og gjøre den tilgjengelig til allmennheten. Kinoene er følgelig ansett å være arrangør etter forskriften. Det er kun arrangører som oppfyller vilkåret for kompensasjon».

I juni ble Snurr Film AS bedt om å ettersende mer dokumentasjon. Da hadde denne saken vært gjennom tre saksbehandlere. Ifølge korrespondanse som VG har hatt med Norsk kulturråd var det under denne etterkontrollen at det ble oppdaget at søknaden fra Snurr Film var utenfor ordningen.

– Men selv ikke da, i juni, klarte noen i kulturrådet å fortelle meg at jeg aldri skulle ha vært en del av ordningen, så jeg jobbet videre med filmen i god tro. Jeg tror ikke kulturrådet aner hva en filmprodusent er, sier Greni.

Han legger til at han ikke skjønner logikken i at de store kinoene og distributørene skal kunne fylle lommene sine med kompensasjonspenger, uten at produsentene får noe.

VG har foretatt et kjapt innsyn i utbetalingene fra Norsk kulturråds stimuleringsordning og kompensasjonsordning for arrangører til eksempelvis den store aktøren Nordisk Film og Nordisk Film Distribusjon – eid av danske Egmont.

Det viser seg at disse to selskapene hittil har fått utbetalt 99,7 millioner kroner siden april.

Odeon-kinoene – eid av svenske SF Bio og med filialer i flere norske byer – har i samme tidsrom mottatt 47,8 millioner kroner.

– Men det er vi som er hovedleverandøren på kino. Det er vi som presenterer filmene. For eksempel; dette er en film av Geir Greni, ikke en film av Saga kino, sier Greni.

Seksjonsleder Guri Langmyr Iochev i Norsk kulturråd sier til VG at hun forstår Grenis argumenter om at det er produsentene som står for den økonomiske risikoen ved å lage film som skal distribueres til og vises på norske kinoer.

– Men det er arrangører og ikke leverandør som er målgruppen for ordningen. Derfor har det bare vært kinoer og filmdistributører som arrangerer selve visningen av filmen som har blitt truffet av ordningen. Norsk filminstitutt (NFI) og flere andre aktører har spilt inn ønske om å få på plass en ordning som treffer produsentene, sier Langmyr Iochev og legger til at hun ikke har oversikt over hvor langt dette arbeidet har kommet.

– Hvorfor står produsenter, som også taper billettinntekter, utenfor ordningen?

– Det er slik ordningen er innrettet. Spørsmål om innretting av ordningen bør rettes til Kulturdepartementet, skriver Guri Langmyr Iochev i Norsk kulturråd i en e-post.

På det samme spørsmålet til kulturminister Abid Q. Raja svarer han at «restriksjoner begrunnet med smittevern rammer i første rekke arrangementer, og derfor er kompensasjons- og stimuleringsordningen rettet inn mot arrangører».

– Departementet har imøtekommet innspill fra organisasjoner på kulturområdet som har spilt inn at enkelte grupper, i første rekke rettighetshavere som komponister, billedkunstnere og filmprodusenter, i hovedsak faller utenfor ordningene rettet mot arrangører, skriver Raja i en e-post til VG.

Han legger til at i revidert nasjonalbudsjett fikk regjeringen samtykke fra Stortinget til at stimuleringsordningen også kan knyttes til eksisterende tilskuddsordninger under Kulturdepartementet.

– Det vil si at etablerte ordninger som Kulturfondet, Norsk filminstitutt og KORO kan benyttes som en effektiv og ressursbesparende løsning til disse gruppene, skriver Raja.

– Departementet har i to omganger fordelt til sammen 233 millioner kroner (130 i oktober og 103 nå på tirsdag), hvorav 95 millioner kroner har gått til filmsektoren via Norsk filminstitutt (NFI), regionale filmsentre og Internasjonalt Samisk Filminstitutt. I tillegg har vi godkjent en omprioritering av 85 millioner kroner hos NFI for å håndtere konsekvenser av koronasituasjonen i filmbransjen, avslutter han.

I alt har Kulturdepartementet hittil i 2020 skaffet til veie 5,7 milliarder kroner ekstra for kultursektoren i forbindelse med pandemien. 2,5 milliarder kroner er allerede satt av for første halvår av 2021.

JENTER PÅ TUR: Fra venstre Julia Schacht, Marte Sæteren, Tinashe Williamson, Veslemøy Mørkrid, Viktoria Winge og Linni Meister (fra venstre) i «Alle må dø». Foto: Many More Films

Publisert: 10.12.20 kl. 19:54 Oppdatert: 10.12.20 kl. 20:08