Filmanmeldelse «Prosjekt Z»: Internhumor i norsk skrekkomedie

Norsk film om å lage film. Den er ikke all verden til film.

Av Morten Ståle Nilsen

SKREKKOMEDIE

«Prosjekt Z»

Norge. 15 år. Regi: Henrik Martin Dahlsbakken

Med: Eili Harboe, Iben Akerlie, Regina Tucker, Arthur Berning, Dennis Storhøi, Jonis Josef, Vebjørn Enger, Alexandra Gjerpen, Thea Sofie Loch Næss, Ole Christoffer Ertvaag, Laila Goody

Hamringen Henrik Martin Dahlsbakken er en av disse unge norske filmarbeiderne som får ting gjort, og det utenfor systemet.

I en alder av 31 har han allerede en fyldig filmografi bak seg, hvilket må sies å være beundringsverdig i seg selv. Kvaliteten da? Om vi skal dømme ut fra «Prosjekt Z» og den knapt tre måneder gamle «Gledelig jul» går det nok vel fort i svingene om dagen.

«Prosjekt Z» er en av disse meta-øvelsene som enhver langt fremskreden filmnørd før eller senere får lyst til å lage: En film om folk som lager film. Det dreier seg i dette tilfellet om noen studenter som har satt seg fore å skyte et zombieepos, «Når de døde våkner», og hvis eget filmsett blir hjemsøkt av noe uhumsk fra det ytre rom (eller deromkring).

Julie (Harboe) er den pretensiøse regissøren, som går rundt og snakker «visjonene» sine, når hun ikke holder øye med Felix (Enger), som er tiltrukket av den kvinnelige hovedrolleinnehaveren Rebecca (Akerlie, som spiller seg selv, altså skuespilleren Iben Akerlie). Akerlie spiller mot Thomas (Berning), som ofte er på Facetime med sin kjæreste der hjemme (Gjerpen).

Leon (Josef) og Maria (Regina Tucker, også kjent som Myra) utgjør resten av crewet, og studentene får dessuten storfint besøk av den feterte Dennis Storhøi. Han har i et anfall av nestekjærlighet latt seg overtale til å begunstige det unge og uerfarne filmteamet med sitt nærvær og sin stjerneglans.

Vi blir fortalt at det vi ser, er opptak som er blitt funnet og redigert sammen i ettertid – i tradisjonen fra «found footage»-pionerarbeidet «The Blair Witch Project» (1999) og en drøss etterplaprere. Filmens avsluttende tvist forteller oss imidlertid noe annet. Avrundingen kommer etter 20-25 minutter med noe som nok er ment som et klassisk skrekkfilm-klimaks. Men som oppleves som et uspennende ork.

Dahlsbakken, Akerlie og Storhøi får en del selvironisk moro ut av noe vi allerede tror vi vet: At skuespillere er forfengelige mennesker med skjøre egoer, og må behandles som barn. Men i sum er «Prosjekt Z» vanskelig å henge med i, og knapt verdt anstrengelsen.

«Prosjekt Z» har ganske gode ideer, lovende tablåer og et knippe flinke skuespillere, og skal ha et ekstra øye på terningen for initiativ og selvironi. Den er likevel blitt noe langt mindre enn sine enkelte bestanddeler: En intern sjangerlek som primært er av interesse for de som er med på leken. Sikkert veldig artig å lage. Dessverre ikke like morsom å se.