MOTE: Kristine Frøseth på Met-gallaen i New York i september 2021.

Tøff kritikk for Kristine Frøseths Dunham-film

Kristine Frøseth (26) har hovedrollen i Lena Dunhams nye film om kvinnelige seksualitet. Den får kritikk for lite troverdig sex-fremstilling. «Et feilvurdert eksperiment», skriver Guardian.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Norske Kristine Frøseth vokste opp i New Jersey i New York før familien flyttet til Drøbak da hun var seks. I ungdomstiden flyttet familien frem og tilbake mellom Norge og USA, og de siste årene har hun vært å se i en rekke filmer og serier.

Denne helgen hadde «Sharp Stick» premiere på filmfestivalen Sundance og ble anmeldt av flere internasjonale medier.

NY FILM: Kristine Frøseth og Jon Bernthal i «Sharp Stick» fra Lena Dunham.

Filmen er Lena Dunhams første siden debuten «Tiny Furniture» i 2010. I mellomtiden har hun selvsagt laget seks sesonger med «Girls» og vært involvert i flere andre prosjekter.

Frøseth spiller hovedrollen som Sarah Jo. Hun er en naiv 26-åring som måtte fjerne livmoren i tenårene, og etter det har stått stille seksuelt.

MCDREAMY: Kristine Frøseth spilte mot Patrick Dempsey i «The Truth About the Harry Quebert Affair».

Hun jobber som barnepike for en gutt med Downs syndrom og ber etter hvert den gifte faren i huset (Jon Bernthal) om å innvie henne i seksualitetens verden. Etter hvert får hun blod på tann og setter opp en «ønskeliste» over seksuelle aktiviteter.

Britiske Guardian gir filmen to av fem stjerner og skriver at Dunhams comeback er «et feilvurdert eksperiment» og at filmen er «keitete, feilvurdert og tidvis sexy».

Frøseth om sexscenene i sin forrige film:

Både Guardian, The New York Post og Collider bemerker at det er lite troverdig at Sarah Jo er så seksuelt uvitende når hun har vokst opp med internett og med en mor og søster som er svært åpne seksuelt.

Deadline er mer positivt innstilt og kaller den «En forfriskende film om en vakker kvinne som i midten av 20-årene klarer å slutte å kvie seg for sex og kaster seg ut i det.».

Variety mener filmen er Dunhams første skuffelse. Entertainment Weekly kaller den «tonedøv» og gir den karakteren C-.

Collider skriver at filmen er «kaotisk», men roser Frøseth: «Frøseth er ganske god i en rolle som krever at hun er uskyldig, men nysgjerrig på å lære mer om egen seksualitet. Og selv om Dunham ikke gir Sarah Jo noe særlig jevnhet, gjør Frøseths innsats at vi ønsker henne alt godt.»

RØD LØPER: Kristine Frøseth på premieren på «Sierra Burgess is a Loser» i august 2018.

The New York Post heller mot slakt, og kaller filmen både «grufull» og «den verste i karrieren» (for Dunham).

««Sharp Stick» er ment å være en veldig morsom historie om å bli voksen, men vi ler sjelden siden vi ikke tror på historien et nanosekund.» skriver anmelderen.

Frøseth startet karrieren som modell, og har gått for anerkjente merker som Prada, Victoria’s Secret og Chloé. Det var gjennom modellbyrået hun fikk sin første skuespiller-audition for «Looking for Alaska».

Se videoer fra VGs filmmagasin «Blåkkbøster» her: