Disney svarer på «Snehvit»-kritikk

«Game of Thrones»-stjernen Peter Dinklage går hardt ut mot Disneys kommende nyversjon av klassikeren «Snehvit og de syv dvergene» fra 1937. Nå svarer underholdningsgiganten på kritikken.

Publisert: Nå nettopp

I en episode av podkasten «WTF» med Marc Maron som ble sluppet mandag, kaller skuespilleren den planlagte «remaken» av den 85 år gamle filmen for bakvendt. Han mener Disney burde revurdere hele filmprosjektet.

– Jeg ble litt tatt på sengen av at de er så stolte av å caste en latinamerikansk skuespiller som Snehvit, sier Dinklage, og sikter til at stjerneskuddet Rachel Zegler, kjent fra «West Side Story», har fått tittelrollen i filmen. Han legger til:

– Men de skal fortsatt fortelle historien om Snehvit og de syv dvergene!

– Hva er det dere gjør?

Dinklage berømmer Disney for å caste en skuespiller med latino-bakgrunn, men er ikke helt fornøyd.

– Du er progressiv på ett område, men du lager fortsatt den bakvendte historien om syv dverger som bor i en hule.

– All kjærlighet og respekt til skuespilleren og folkene som tenkte at de gjorde det riktige, men jeg tenker bare, hva er det dere gjør?

Lite er kjent om den kommende filmen, men i tillegg til Zegler er også Gal Gadot, mest kjent for rollen som «Wonder Woman», klar på rollelisten. Hun spiller den onde dronningen og stemoren til Snehvit.

Den originale «Snehvit»-filmen, basert på et eventyr fra brødrene Grimm, var Disneys første helaftens tegnefilm.

Ikke nødvendigvis imot

Dinklage har selv kortvoksthet, og har tidligere snakket om hvordan det er å representere minoriteten i offentligheten.

– Jeg er ikke den skuespilleren som kommer til å endre verden når det gjelder hvordan noen på min størrelse blir fremstilt, sa han i et intervju med The New Yorker i 2019.

– Det ville vært å sette meg selv foran arbeidet. Det er bare dårlig manusarbeid å gjøre det til det dominerende karaktertrekket. Det er ikke mitt dominerende karaktertrekk, sa han i samme intervju.

I podkasten sier skuespilleren at han ikke nødvendigvis er imot hele filmprosjektet.

– Hvis du forteller historien om Snehvit på den mest fucked up, kuleste, progressive måten, er jeg helt med.

Vil lage en oppdatert versjon

Nå har Disney svart på kritikken. De sier i en kort uttalelse at de vil unngå å forsterke stereotyper fra den originale animasjonsfilmen.

Videre forsikrer de at remaken vil være en oppdatert versjon av originalen.

– Vi har en annen innfallsvinkel med disse syv karakterene, og har forhørt oss med personer med kortvoksthet, skriver de i uttalelsen.

– Vi ser frem til å dele mer når filmen er i produksjon, etter en lang utviklingsperiode.