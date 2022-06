FILMDRONNING: Sandra Bullock, her på «The Los City»-premiere i London 31. mars i år.

Sandra Bullock: − Jeg er så utbrent

Sandra Bullock (57) har tatt pause fra filmlerretet.

Den amerikanske stjernen har hatt et høyt tempo gjennom hele sine 35 år lange karriere, men nå er hun sliten.

Bullock forklarer til Hollywood Reporter at pausen hun kunngjorde i vår, kan bli langvarig.

– Jeg ønsker ikke å følge noen andres tidsskjema enn mitt eget, sier 57-åringen, kjent fra filmer som «Gravity», «The Blind Side», «Miss Congeniality», «Speed», «Two Weeks Notice», «28 Days» og «Bird Box» – samt årsferske «The Lost City» og «Bullet Train».

Sistnevnte har ikke verdenspremiere før neste måned.

Etter det kan det altså bli lenge til neste gang publkum får se Bullock i aksjon.

– Jeg er så utbrent, og jeg er så trøtt. Derfor er jeg ikke i stand til å ta sunne, smarte beslutninger, og det er jeg klar over, sier hun i bladintervjuet.

På spørsmål om hvor lang filmpause hun legger opp til, svarer Bullock at hun ikke vet.

Hun forklarer videre at hun innser at hun kan roe ned, at hun ikke trenger å jobbe så mye for å verdsette seg selv som menneske.

Filmstjernen, som har vunnet to Oscar-statuetter, presiserer at hun er takknemlig for at hun alltid har hatt mye å gjøre. Faktisk sa hun først nei til tilbudet om å produsere og spille i «The Lost City».

– Channing var helt med på det, sier Bullock.

Da hun ombestemte seg, var det med krav og at den kvinnelige hovedrollen skulle få større heltinnestatus, og at den mannlige hovedrollen (spilt av Tatum Channing), skulle bli mer i takt med sine feminine sider.

Filmen har spilt inn over én milliard kroner i billettinntekter siden premieren i mars. VGs anmelder var imidlertid lunken og serverte en treer på terningen.