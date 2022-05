SEALED WITH A KISS: Kaia Gerber og Austin Butler på «Elvis»-premiere på filmfestivalen i Cannes.

Kaia Gerber og Austin Butler: Klinte til på premiere

Modell Kaia Gerber (20) og skuespiller Austin Butler (30) skulte ikke følelsene for hverandre på filmpremiere.

Ryktene om at de to er et par begynte å gå i desember 2021, like etter at Gerber gjorde det slutt med eksen Jacob Elordi. I mars viste de to seg sammen på en fest for W Magazine i Los Angeles, og på filmfestivalen i Cannes denne uken holdt de ikke tilbake.

Onsdag var det premiere på Butlers nye film, «Elvis». Han spiller hovedrollen som rock ’n’ roll-ikonet i Baz Luhrmans filmversjon. Kaia Gerber og Austin Butler ankom hver for seg på den røde løperen, men på vei ut fra kinosalen, fanget flere fotografer de to i et ømt kyss.

Butler har tidligere fortalt at han ble hastet til sykehus da innspillingen av «Elvis» var ferdig. Elvis’ barnebarn Riley Keough er blant dem som har hyllet Butlers innsats som Elvis Presley i filmen.

Butler har tidligere spilt i TV-serien «The Shannara Chronicles» og den Oscar-vinnende filmen «Once Upon a time in Hollywood». Han utkonkurrerte blant annet artisten Harry Styles og skuespillerne Ansel Elgort og Miles Teller før han kapret rollen som Elvis.

RØD LØPER: Kaia Gerber på den røde løperen i Cannes før premieren.

I fjor ble det klart at modellen Gerber, datter av tidligere supermodell Cindy Crawford, hadde sikret seg sin første TV-rolle i en etablert serie, i «American Horror Story».

I Vogue-utgaven i juni/juli, snakket Gerber om hva hun ser etter i et forhold:

– Å kunne være med noen jeg stoler på, hvor vi ikke ønsker noe fra hverandre, men et trygt, stødig forhold som det, har virkelig fått meg til å se muligheten for kjærlighet og hvordan det føles å elske betingelsesløst.