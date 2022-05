I RETTEN: Amber Heard, her i retten i Virginia torsdag i forrige uke.

Amber Heard sparket PR-teamet

Bare dager før hun skal i vitneboksen i rettssaken mot eksmannen Johnny Depp (58), har Amber Heard (36) kvittet seg med PR-rådgiverne sine.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det melder NBC News og New York Post.

NBC News har fått bekreftet fra kilder at Heard har ansatt et nytt team, The Management Group.

Da hun forberedte seg på rettssaken tidligere i vår benyttet hun seg av tjenestene til Precision Strategies. Selskapet er grunnlagt av Stephanie Cutter, en tidligere visekampanjeleder for tidligere president Barack Obama.

PR-apparatet skal bistå Heard i rettssaken, der eksmannen Johnny Depp har saksøkt henne for ærekrenkelse. Det vekker oppsikt at hun nå bytter ut disse midt rettssaken. Årsaken er ikke kjent.

Rettssaken pågår i Fairfax County i Virginia, og i de første tre ukene av rettssaken, har det vært Depps forsvarere som har kalt inn sine vitner.

Nå er det duket for at Heard og hennes vitner skal uttale seg. Amerikanske medier mener Heard er ventet å innta vitneboksen førstkommende onsdag.

Rettssaken strekker seg over syv uker, men det er lagt opp til én ukes pause i løpet av mai.

Bakgrunnen for den betente striden, som har hele verdens øyne rettet mot seg, er at Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift.

Depp var først ute med et erstatningskrav på 450 millioner kroner, fordi han påstår at Heard snakket usant om mishandling i et langt innlegg i nettopp Washington Post. Heards anklager går ut på at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

Heard svarte med motsøksmål på dobbelt så stort beløp, og nå er også Depps krav oppe i nær 900 millioner kroner.

Depp hevder at ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. Han har tidligere beskrevet seg selv som «et lett bytte». Depp og flere av hans vitner har uttalt at Heard en rekke ganger var voldelig mot ham.

I forrige uke ble en Los Angeles-politibetjent ved navn Melissa Saenz kalt inn som vitne. Saenz rykket ut til parets hjem i 2016 etter at Heard beskyldte Depp for å ha kastet en mobiltelefon i ansiktet hennes.

Denne hendelsen og etterspillet ble brettet ut i en rekke medier den gangen.

Politibetjenten sa i vitneboksen at hun ikke så noen skader på Heards ansikt eller andre tegn på at noe kriminelt hadde skjedd, men at Heard var forgrått. Depp hadde selv forlatt huset da politiet kom.

Politiet er pålagt å skrive rapport hver gang det er mistanke om vold i hjemmet. Saenz forklarte at hun unnlot å skrive noen rapport den gangen, fordi hun der og da konkluderte med at det ikke var grunnlag for mistanke.