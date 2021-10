IKKE SÅ RIDDERLIGE: Matt Damon (til venstre) og Adam Driver i «The Last Duel».

Filmanmeldelse «The Last Duel»: #metoo i middelalderen

Liten film vil være stor.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«The Last Duel»

USA. 15 år. Regi: Ridley Scott

Med: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck

Når de gamle kameratene Matt Damon og Ben Affleck nå har skrevet et filmmanus sammen igjen, for første gang siden «Den enestående Will Hunting» (1997), er det i samarbeid med en kvinne, Nicole Holofcener, og i et forsøk på å spinne en feministisk fabel ut av en reell historisk hendelse: Den siste «offisielle» duellen i fransk historie.

«The Last Duel», regissert av den nå 83 år gamle Ridley Scott, er blitt en omstendelig film om en kvinne som må lide under mannlig forfengelighet, en kronglete historie som pakker inn poengene sine i alt for mye filmatisk og fortellermessig fiksfakseri.

Damon, Holofcener og Afflecks manus benytter seg av «Rashômon» (Akira Kurosawa, 1950)-metoden. Det vil si at historien, som utspiller seg på 1300-tallet, presenteres fra tre forskjellige perspektiver.

EN KJEDELIG MANN: Matt Damon i «The Last Duel».

Først det til Sir Jean de Carrouges (Damon). Så fra synsvinkelen til Jacques Le Gris (Driver), Carrouges’ gamle venn og kollega fra ridderbransjen, der de har tjent Kong Karl VI (kalt «den gale», og spilt med infantil sadisme av Alex Lawther).

Til sist får vi den samme historien – nå kalt «sannheten» – fra perspektivet til Marguerita de Carrouges (Comer). Hun er Sir Jeans hustru, og offeret i maktkampen mellom ham og Jacques. De to gamle kollegene er røket uklare, og konkurrerer om eiendom og innflytelse. Den brunstige Jacques er dessuten overbevist om at Marguerita er forelsket i ham.

Så han voldtar henne. Hvilket ikke blir sett på som et overgrep mot Marguerita, men mot Sir Jeans «eiendom».

KARISMATISK USYMPATISK: Adam Driver i «The Last Duel».

«The Last Duel» oppnår en viss tyngde i den tredje og siste delen. Men åh, så lang tid det tar før den karrer seg dit. Film om «temaer i tiden» har aldri vært estetikeren Scotts styrke, og i de brutale krigs- og duellscenene avslører regissøren at det han helst ville ha laget, er en oppfølger til «Gladiatoren» (2000) – et barskt eventyr om mannlige helter. Disse sekvensene har en helt annen energi enn resten av «The Last Duel».

Damon er på sitt trausteste som den kjedelige Sir Jean. Affleck går for en slags Monty Python/«Blackadder»-variant som den sleske Pierre d’Alençon. Driver er karismatisk usympatisk. Nesten alle «franskmennene» spilles av amerikanere som forsøker seg på engelske aksenter, hvilket ikke hjelper i de noen ganger ufrivillig komiske dialogene.

BRIKKE I SPILLET: Jodie Comer i «The Last Duel».

Hva med Comer, som spiller kvinnen filmen bedyrer å handle om? Hun er god, men forblir i for stor grad en brikke i spillet. I hvert fall inntil «The Last Duel» tar seg sammen i tredje akt.

«The Last Duel» er en liten film som gjerne vil være stor (i så måte kan den minne om mennene som får dominere den), og som bruker 2 timer og 32 minutter på å si forbløffende lite.