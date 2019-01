SAKSØKT: – Søksmålet er fullstendig uten rot i virkeligheten, sier en talsperson for skuespilleren. Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Saksøkes for 27 millioner etter skiulykke

Gwyneth Paltrow saksøkes nå etter en ski-krasj i Utah i 2016. En pensjonert lege krever 27 millioner kroner i erstatning fra filmstjernen.

Publisert: 30.01.19 16:59







Den pensjonerte legen Terry Sanderson (72), som er hjemmehørende i Utah anklager Gwyneth Paltrow for å ha påført ham alvorlige skader etter et kraftig sammenstøt i alpinbakken Park City Ski Resort i Utah 26. februar 2016.

People skriver at Sanderson nå går rettens vei og krever 3,1 millioner dollar – noe som tilsvarer 27,2 millioner norske kroner i erstatning fra filmstjernen.

les også Gwyneth Paltrow: – Haakon og Mette er våre gode venner

Sanderson hevder at Paltrow var fullstendig ute av kontroll da hun kom ned alpinbakken høy hastighet, melder nyhetsbyrået AP.

VIL HA ERSTATNING: Legen Terry Sanderson vil ha erstatning fra Gwyneth Paltrow etter at hun skal ha kjørt han ned i skiløypa for snart tre år siden. Foto: Leah Hogsten / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge Sanderson traff hun ham i et sammenstøt som var så kraftig at han besvimte og våknet med hodeskader som han fortsatt sliter med og fire ribbensbrudd, skriver People.

les også Gwyneth Paltrow må betale for vaginaeggskandale

– Jeg hørte bare et hysterisk skrik, før hun traff meg i ryggen, fortalte Sanderson på en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge rettsdokumentene skal Paltrow bare forlatt stedet etter ulykken uten å forhøre seg om hvordan det gikk med Sanderson.

– Gwyneth Paltrow visste at hun gjorde noe galt da hun kjørte inn i dr. Sanderson, slo han fullstendig ut, landet opp på han og forlot deretter stedet. Men hun gjorde det likevel, heter det i søksmålet fra dr. Sanderson og hans, ifølge People.

les også Gwyneth Paltrow er forlovet

– Dette søksmålet er fullstendig uten rot i virkeligheten. Enhver som ser på fakta i denne saken vil skjønne det, sier en talsperson for Paltrow til People.

AP skriver videre at Sanderson på et tidligere tidspunkt skal vært i kontakt med en av Paltrows advokater. Men at han aldri skal ha fått tilbud om en unnskyldning for det som skjedde, langt mindre noen form for kompensasjon eller erstatning.

– Det ble til og med antydet at jeg kunne bli saksøkt, opplyste Sanderson under pressekonferansen.

Sanderson saksøker også skiinstruktøren som kjørte sammen med Paltrow for å ha avgitt falsk forklaring hvor han hevder at filmstjernen ikke har noe ansvar for ulykken og selskapet som eier det aktuelle skianlegget.