Morgan Freeman: «Malplassert humor» bakgrunn for anklager

NTB

Publisert: 27.05.18 04:56

Morgan Freeman kommer med en ny unnskylding og sier han er knust over at «malplasserte komplimenter og humor» sidestilles med seksuelle overgrep.

– Jeg er knust over at 80 år av livet mitt risikerer å bli undergravd på et øyeblikk, etter torsdagens medieoppslag, sier den Oscar-vinnende skuespilleren i en pressemelding lørdag.

– Vil fortsette å beklage

Torsdag hevdet til sammen åtte kvinner at Freeman har utsatt dem for upassende oppførsel og seksuell trakassering, ifølge CNN. Flere nevner upassende oppførsel i form av upassende kommentarer, mens en kvinne anklager skuespilleren for uønskede tilnærmelser, som berøring og kommentarer om kroppen hennes.

Freeman vektlegger i pressemeldingen at alle ofre for overfall og trakassering fortjener å bli hørt.¨

– Og vi må høre på dem, men det er ikke riktig å sammenligne grusomme tilfeller av seksuelle overgrep med malplasserte komplimenter og humor.

Han legger til at han som person føler en trang til å sørge for at mennesker rundt han, kvinner som menn, føler seg verdsatt og avslappet.

– Og på grunn av det, har jeg ofte prøvd å spøke med og komplimentert kvinner, på en måte jeg trodde var munter og morsom. Det er tydelig at jeg ikke alltid ble oppfattet på den måten det var ment. Og det er grunnen til at jeg beklaget torsdag og vil fortsette å beklage til enhver jeg kan ha oppskaket, dog utilsiktet, skriver Freeman.